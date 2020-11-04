المهدية: تسجيل حالتي وفاة و31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أظهرت نتائج التحاليل المخبرية التى اجريت على 110 اشخاص للتقصي حول فيروس "كورونا"، صدرت اليوم الأربعاء، وفاة مصابتين بالفيروس، الأولى أصيلة معتمدية المهدية وتبلغ من العمر 91 سنة والثانية من بومرداس وناهز سنها ال62 عاما.وأكدت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية أن النتائج كشفت ايضا تسجيل 31 إصابة جديدة بالفيروس مع تعافي 9 مصابين آخرين.وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 16 بالمهدية و3 ببومرداس وإصابتين بكل من سيدي علوان والسواسي والجم وإصابة واحدة بكل من دائرتي ملولش وشربان.وارتفع العدد الجملي للإصابات، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة، إلى 931 منها 29 وفاة و602 حالات شفاء، فيما لا يزال 300 شخص يحمل الفيروس.