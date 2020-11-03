وات -

افتتح عشية يوم الثلاثاء، مركز الإيواء الصحي الجماعي لمرضى الكوفيد ـ19، الذي تم تركيزه بأحد النزل بالمنطقة السياحية بدوز، بعد تذليل كافة الصعوبات التي أخرت افتتاح هذا المركز، الذي سيشرع بداية من يوم غد الاربعاء في استقبال أول دفعة من الحالات الإيجابية لمرضى كورونا من أبناء الجهة، في إطار خطة وزارة الصحة للحد من انتشار العدوى، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة، سمير مرزوق، مساء اليوم ل"وات".وأوضح المصدر ذاته أن هذا المركز يحتوي على حوالي 170 غرفة مخصصة لإيواء المرضى وللإطارات الطبية وشبه الطبية التي ستتولى الإشراف على هذا المكسب الذي قال إنه سيعزز إلى حد بعيد عملية التوقي ومقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأفاد بأنه تم تسجيل 35 حالة إيجابية جديدة من بين نتائج التحاليل التي وردت مساء أمس الاثنين على الإدارة الجهوية للصحة، وهي تتوزع على قبلي المدينة بـ 4 حالات ومنطقة الرابطة من معتمدية قبلي الشمالية بـ 5 حالات و3 حالات بدوز المدينة، الى جانب تسجيل 8 حالات بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، في حين تم تسجيل 5 حالات بالفوار وحالتين ببشري ومثلهما بنقة من معتمدية سوق الأحد، علاوة على حالة بكل من القلعة من معتمدية دوز الشمالية والمنصورة من معتمدية قبلي الشمالية وطنبار وبوعبد الله وام الصمعة والمنشية من معتمدية سوق الأحد.وبتسجيل هذه الاصابات الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الحالات الإيجابية المؤكدة منذ فتح الحدود حتى اليوم، إلى 623 حالة، منها أكثر من 332 حالة شفاء، مع تسجيل 8 حالات وفاة، في حين يرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا العدوى بالفيروس منذ ظهور هذا الوباء بالجهة إلى 734 حالة، منها أكثر من 442 حالة شفاء و9 حالات وفاة.من ناحية أخرى، يشار إلى أن العديد من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات والمواطنين قد أطلقوا منذ مساء أمس الاثنين حملة لجمع التبرعات من أجل سداد المبلغ الذي تعهد به رئيس قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي، الدكتور محمد النوري بن مبارك، لإحدى الشركات الخاصة التي قامت خلال الاسبوع المنقضي، إثر مبادرة شخصية لهذا الطبيب، بتركيز ثلاثة أجهزة تنفس صناعي بالمستشفى الجهوي باعتمادات تقدر بـ 180 ألف دينار قدمها لها في شكل صك بنكي من دفتر شيكاته الخاص، كضمان إلى حين تسديد المبلغ.