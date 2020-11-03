فيروس "كورونا" قادر على إحداث "زوبعة التهابات " في الجسم وأعراض متنوعة له يوما بعد يوم ( مختص)

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أكد رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى شارل نيكول هشام عوينة، اليوم الثلاثاء، أن فيروس "كورونا" قادر على إحداث " زوبعة التهابات " في الجسم وهو ما يفسر اكتشاف أعراض متنوعة له يوما بعد يوم.وكشف عوينة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه علاوة على الأعراض المتداولة التي تتسبب فيها الإصابة بفيروس "كورونا" المتعلقة بالجهاز التنفسي والهضمي والعصبي والقلب والشرايين وفقدان حاستي الشم والتذوق، فقد تم تسجيل أعراض أخرى جديدة ومتنوعة من بينها الإصابة بنقص حاد في حاسة السمع وأمراض جلدية تصيب اليدين تكون في شكل حبيبات أو ما يسمى ب"الصقيع"، وهو ما يعني أن هذا الفيروس قادر على إلحاق الضرر بمختلف أعضاء الجسم والتسبب في إصابتها بالتهابات حادة.ودعا عوينة الأشخاص الذين تظهر عليهم بعض الأعراض الفجئية وغير المعتادة دون أن يتمكن أطباؤهم المباشرون من إيجاد تفسير طبي لها بالإسراع بإجراء تحليل "كورونا" لأنه من المرجح أن يكون هذا الفيروس هو المتسبب فيها، قائلا : لا يجب مطلقا غض النظر والتهاون مع هذه الأعراض حتى لا تتعقد الحالة الصحية لدى المصابين أكثر، من جهة، وحتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية عائلاتهم والمجتمع إن ثبتت إصابتهم، من جهة أخرى.