القيروان-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و128 اصابة جديدة خلال الايام الثلاثة الاخيرة

وات -

سجّلت ولاية القيروان خلال الأيام الثلاثة الاخيرة حالتي وفاة بفيروس جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و 128 حالة اصابة جديدة، ليصبح مجموع الاصابات لالجهة 1534 منذ إعادة فتح الحدود في 27 جوان المنقضي، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، المدير الجهوي للصحة محمد رويس.وأضاف رويس، في تصريح لـ (وات)، أن مجموع الحالات المقيمة بقسم الكوفيد بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان بلغ 45 حالة من بينها 33 مصابا بالفيروس و12 يشتبه في اصابتهم ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن نتائج تحاليلهم مساء اليوم، فيما يقيم 3 مصابين في قسم الانعاش.وتم أيضا تسجيل 899 حالة شفاء فيما لا يزال 635 شخصا حاملا للفيروس، فضلا عن تسجيل 3 اصابات جديدة لدى اعوان صحة، ليصبح عددهم الجملي 324 من بينهم 218 تعافوا من الفيروس و106 مازالوا حاملين له، وفق ذات المصدر.وأشار من جهة أخرى، أنه تم تسجيل اصابتين جديدتين في الوسط المدرسي ليرتفع مجموع الاصابات بين تلاميذ واطار التربوي واداري الى 147 من بينهم 81 حالة شفاء و66 حالة مازالت حاملة للفيروس.أما في ما يتعلق بالمستشفى الميداني الذي سيتم تركيزه بالقاعد المغطاة عزيز ميلاد وسط مدينة القيروان، أفاد نفس المصدر أن أشغال تهيئة الفضاء ستنطلق نهاية الاسبوع الحالي مضيفا انه من المنتظر ان يكون جاهزا في ظرف اسبوعين من انطلاق الاشغال وأبرز ان طاقة استيعاب المستشفى الميداني تبلغ مبدئيا 42 سريرا مجهزا بالاوكسيجين، وسيستوعب في مرحلة اولى 21 سريرا مجهزا بالاوكسيجين على ان تتم اضافة 21 سريرا آخر في مرحلة ثانية، وذلك تحسبا لارتفاع عدد الاصابات بالوباء.