يضم في صفوفه التونسي صالح الماجري ... فريق كرة السلة لريال مدريد في الحجر الصحي بعد اصابة احد اللاعبين بفيروس كورونا

Jeudi 12 Mars 2020



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وات

- اعلن ريال مدريد الاسباني في بيان صادر يوم الخميس على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت ان الفحوصات الطبية اثبتت اصابة احد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا دون الكشف عن هويته.واضاف الفريق الملكي انه تقرر تبعا لذلك وضع فريق كرة السلة الذي يضم في صفوفه الدولي التونسي صالح الماجري في الحجر الصحي لتفادي انتشار الفيروس.وتابع المصدر ذاته ان هذا القرار يسري ايضا على فريق كرة القدم باعتباره يتقاسم مع فرع كرة السلة المنشات في مدينة ريال مدريد الرياضية "سيوداد ريال مدريد".كما قرر ريال مدريد غلق جميع مرافق المدينة الرياضية وفرض العزل الصحي على كافة الاعوان العاملين بها.ر-امين .