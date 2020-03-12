   Om Kalthoum - حب ايه  

يضم في صفوفه التونسي صالح الماجري ... فريق كرة السلة لريال مدريد في الحجر الصحي بعد اصابة احد اللاعبين بفيروس كورونا

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
قراءة: 0 د, 34 ث

وات - اعلن ريال مدريد الاسباني في بيان صادر يوم الخميس على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت ان الفحوصات الطبية اثبتت اصابة احد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا دون الكشف عن هويته.

واضاف الفريق الملكي انه تقرر تبعا لذلك وضع فريق كرة السلة الذي يضم في صفوفه الدولي التونسي صالح الماجري في الحجر الصحي لتفادي انتشار الفيروس.


وتابع المصدر ذاته ان هذا القرار يسري ايضا على فريق كرة القدم باعتباره يتقاسم مع فرع كرة السلة المنشات في مدينة ريال مدريد الرياضية "سيوداد ريال مدريد".

كما قرر ريال مدريد غلق جميع مرافق المدينة الرياضية وفرض العزل الصحي على كافة الاعوان العاملين بها.
ر-امين .

  
  
  

cadre-d7040ff5d76de0e81eee574f7172e330-2020-03-12 14:56:52






0 de 0 commentaires pour l'article 199650



En continu

الخميس 12 مارس 2020 | 17 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:34 05:08
21°
 21° % 49 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
21°-1124°-1219°-1118°-1020°-11
  • Avoirs en devises
    19514,3

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,18956 DT        1$ =2,80850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1084,8 MDT
  Om Kalthoum - حب ايه
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |199650|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires