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اللجنة الانتخابية تشرع في النظر في ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة هيئة الوقاية من التعذيب

Lundi 09 Mars 2020

Lundi 09 Mars 2020
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وات - فتحت اللجنة الانتخابية التابعة لمجلس نواب الشعب (لجنة خاصة)، في اجتماعها اليوم الإثنين بقصر باردو، الظروف المتعلقة بملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

وتولّت اللجنة، وفق بلاغ للبرلمان، فتح 16 ظرفا والتثبت من استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي والمتمثلة في مختص في حماية الطفولة وممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطباء والقضاة المتقاعدين.


وقرّرت اللجنة عقد جلسة، يوم الثلاثاء القادم، لمواصلة فتح الظروف المتعلقة بملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة المذكورة والبالغ عددها 31 ظرفا.
وقد وردت هذه الظروف تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 28 جانفي 2020 والمتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة المذكورة وخاصة الفصل 10 منه.

  
  
  

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