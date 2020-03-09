اللجنة الانتخابية تشرع في النظر في ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة هيئة الوقاية من التعذيب

Lundi 09 Mars 2020
قراءة: 0 د, 47 ث
وات - فتحت اللجنة الانتخابية التابعة لمجلس نواب الشعب (لجنة خاصة)، في اجتماعها اليوم الإثنين بقصر باردو، الظروف المتعلقة بملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وتولّت اللجنة، وفق بلاغ للبرلمان، فتح 16 ظرفا والتثبت من استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي والمتمثلة في مختص في حماية الطفولة وممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطباء والقضاة المتقاعدين.
وقرّرت اللجنة عقد جلسة، يوم الثلاثاء القادم، لمواصلة فتح الظروف المتعلقة بملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة المذكورة والبالغ عددها 31 ظرفا.
وقد وردت هذه الظروف تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 28 جانفي 2020 والمتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة المذكورة وخاصة الفصل 10 منه.
وات - فتحت اللجنة الانتخابية التابعة لمجلس نواب الشعب (لجنة خاصة)، في اجتماعها اليوم الإثنين بقصر باردو، الظروف المتعلقة بملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وتولّت اللجنة، وفق بلاغ للبرلمان، فتح 16 ظرفا والتثبت من استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي والمتمثلة في مختص في حماية الطفولة وممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطباء والقضاة المتقاعدين.
وقرّرت اللجنة عقد جلسة، يوم الثلاثاء القادم، لمواصلة فتح الظروف المتعلقة بملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة المذكورة والبالغ عددها 31 ظرفا.
وقد وردت هذه الظروف تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 28 جانفي 2020 والمتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة المذكورة وخاصة الفصل 10 منه.
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Farid - وحداني
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة