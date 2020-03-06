النادي البنزرتي - هيئة تسييرية وقتية باشراف رئيس هيكل ''سوسيوس'' ودعم ب250 الف دينار من المهدي بن غربية

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- كان بحث الوضع الراهن الذي يعيشه النادي الرياضي البنزرتي والتفكير في مستقبله القريب محور جلستي عمل انعقدتا يوم الجمعة بحضور عدد من الرؤساء والمسؤولين القدامى للفريق باشراف والي الجهة محمد قويدر.وتقرر في هذا الاطار تشكيل هيئة تسييرية بقيادة رئيس هيكل "سوسيوس" سمير يعقوب لها كامل الصلاحيات للإشراف على المقاليد الإدارية للنادي من اليوم وإلى غاية تاريخ 15 جويلية القادم حسب ما اوردته يوم الجمعة الصفحة الرسمية للنادي البنزرتي على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".واضاف المصدر ذاته انه بموجب هذا القرار تفقد الهيئة المنتخبة برئاسة عبد السلام السعيداني صلاحيات التسيير والتصرف الاداري والبنكي بصفة مؤقتة الى غاية انتهاء تفويض الصلاحيات يوم 15 جويلية المقبل.كما ستقوم الهيئة المتخلية بتعليق نشاطها مؤقتا والامساك عن القيام باي تصرف في حق النادي وذلك الى انتهاء تاريخ تفويض الصلاحيات لتسترجع بعد تاريخ 15 جويلية 2020 كامل صلاحياتها.هذا وتولى المهدي بن غربية الرئيس السابق للنادي البنزرتي دعم الفريق بمبلغ 250 ألف دينار في اطار تسهيل مهمة الهيئة القادمة.وشدد الحاضرون على ضرورة وضع اليد في اليد لإخراج النادي البنزرتي من الوضعية الصعبة التي يعيشها.ويحتل النادي البنزرتي المركز قبل الاخير في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 11 نقطة بينما ضمن الفريق الاسبوع الماضي تاهله الى الدور ثمن النهائي للكاس.ر-امين