سعاد عبد الرحيم: ''لابد من تسوية عديد الملفات المعمارية العالقة من أجل دفع المنوال التنموي''

Vendredi 06 Mars 2020



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- أكدت شيخة مدينة تونس، سعاد عبد الرحيم، اليوم الجمعة، خلال اجتماع المجلس البلدي للمدة النيابية 2018-2023 في دورته العادية الاولى لسنة 2020، على ضرورة تسوية الملفات المعمارية العالقة الراجعة بالنظر مباشرة للبلدية من أجل دفع المنوال التنموي.وبخصوص المشاريع الرياضية والشبابية، أفادت عبد الرحيم أنه تم بالشراكة بين البلدية والبرنامج الجهوي للتنمية ووزارة الشباب والرياضة بناء قاعة مغطاة، وتهيئة مدارج، وتغليف ملاعب كرة القدم، وتهيئة مركبات رياضية بكلفة جملية قدرت بـ4 ملايين و523 ألف دينار.وسلطت الضوء، في جانب آخر، على مشاريع تهيئة الاسواق البلدية والفضاءات بمراكز تحويل الفضلات المنزلية بميدان النظافة، وتأهيل البناءات البلدية، ومشاريع البنية الاساسية، على غرار الطرقات والتنوير العمومي، بالاضافة الى مشاريع تجميل المدينة، وتهذيب المساحات الخضراء والاقواس.وأشارت شيخة المدينة، في هذا السياق، إلى أنه تمت تهيئة الطرقات، والارصفة، وتصريف مياه الامطار، على 4 اقساط وبكلفة قدرت بـ 9 ملايين و929 ألف دينار، حيث انطلقت الاشغال منذ نوفمبر 2019 وترواحت نسبة الانجاز بين 15 و55 بالمائة في اغلب الدوائر البلدية التابعة لباب سويقة، وباب بحر، والمدينة، والعمران، والزهو،ر والوردية، والكبارية، وسيدي البشير، والمنزه والعمران الاعلى... كما تداول المجلس البلدي مسألة تنقيح تقديرات الموارد والنفقات لميزانية البلدية لسنة التصرف2019 والمقدرة بـ185 مليونا و28 ألفا و471 دينارا، وذلك بالترفيع فيها بما قدره 3 ملايين و261 ألفا و543 دينارا و472 مليما، لتصبح في حدود 189 مليونا و82 الفا و14 دينارا و472 مليما.وتداول المجلس البلدي أيضا حول البرنامج السنوي للتصرف البيئي والاجتماعي لسنة 2019 ، وذلك في إطار تطبيق الامر 1991 لسنة 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط اصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط والدليل العملي لتقييم التصرف البيئي والاجتماعي للمشاريع البلدية.