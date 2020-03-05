سوسة: وفاة طالبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بعد ان صدمتها سيارة تقودها زميلتها وطلبة الكلية يحتجون ويغلقون الطريق

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - جد مساء امس الأربعاء حادث مرور بالطريق الحزامية بسوسة على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية اودى بحياة طالبة تدرس بالكلية، وفق ما ذكره مصدر امني من مصلحة العمليات بإدارة إقليم الامن الوطني بسوسة وأضاف نفس المصدر ان الطالبة الضحية لقيت حتفها على عين المكان رغم محاولات إسعافها، بعد ان صدمتها سيارة تسير بسرعة وتقودها طالبة أخرى تدرس بنفس الكلية، وذلك حين كانت تهم بقطع الطريق الواقعة امام كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، واشار الى انه تم الاحتفاظ بسائقة السيارة من اجل ارتكاب حادث مرور قاتل.
وقد خلف هذا الحادث الأليم حالة من الحزن والاحتقان في صفوف طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة الذين عمدوا صباح اليوم الخميس، الى غلق الطريق الحزامية وتعطيل حركة المرور من الاتجاهين مطالبين بتركيز مخفضات سرعة امام الكلية وإعادة تهيئة النفق الواقع امام الكلية والذي تحول الى بؤرة فساد واصبح يشكل مصدر خطر للطلبة، وفق تعبير عدد منهم.
وات - جد مساء امس الأربعاء حادث مرور بالطريق الحزامية بسوسة على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية اودى بحياة طالبة تدرس بالكلية، وفق ما ذكره مصدر امني من مصلحة العمليات بإدارة إقليم الامن الوطني بسوسة وأضاف نفس المصدر ان الطالبة الضحية لقيت حتفها على عين المكان رغم محاولات إسعافها، بعد ان صدمتها سيارة تسير بسرعة وتقودها طالبة أخرى تدرس بنفس الكلية، وذلك حين كانت تهم بقطع الطريق الواقعة امام كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، واشار الى انه تم الاحتفاظ بسائقة السيارة من اجل ارتكاب حادث مرور قاتل.
وقد خلف هذا الحادث الأليم حالة من الحزن والاحتقان في صفوف طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة الذين عمدوا صباح اليوم الخميس، الى غلق الطريق الحزامية وتعطيل حركة المرور من الاتجاهين مطالبين بتركيز مخفضات سرعة امام الكلية وإعادة تهيئة النفق الواقع امام الكلية والذي تحول الى بؤرة فساد واصبح يشكل مصدر خطر للطلبة، وفق تعبير عدد منهم.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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