بن عروس: حملة لإزالة مظاهر الانتصاب الفوضوي على الطريق العام

Mercredi 04 Mars 2020



قراءة: 0 د, 49 ث





وات

- نظمت بلدية بن عروس خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بالتعاون مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس حملة لإزالة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي بالطريق الرابطة بين منطقتي الياسمينات ومرناق .واستهدفت الحملة، وفق ماصرح به الكاتب العام لبلدية بن عروس كمال الوحيشي ل(وات) كل مظاهر التحوز واستغلال الملك العمومي للانتصاب الخاص من قبل التجار والباعة، وبعد رصد تواتر حصول مثل هذه المظاهر وتزايد عدد المستغلين للطريق على غير وجه حق، وتأثير ذلك على جمالية المحيط والفضاء العام.وسخرت البلدية لهذه الحملة اكثر من 20 عونا من عمال البلدية وعدد من الشاحنات والآلات الرافعة والجرارات، لتسفر عن إزالة 15 نقطة فوضوية مخصصة لبيع الغلال على الطريق العام وحجز حمولة 5 شاحنات ثقيلة من الستائر والحواجز والعوارض الحديدية والاعمدة، فضلا عن حجز قرابة 1500 كلغ من الغلال و500 صندوق فارغ.وبحسب نفس المصدر، فان هذه الحملات ستتواصل بنسق متواتر لتشمل العديد من التقاطعات والانهج التي تحولت الى نقاط انتصاب عشوائية للباعة والباعة والمتجولين.