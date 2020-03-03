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العياشي الهمامي يترأس وفدا رفيع المستوى لمناقشة التقرير الوطني حول الحقوق المدنية والسياسية بجينيف

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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وات - يؤدي العياشي الهمامي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدسيتورية والمجتمع المدني، زيارة الى العاصمة السويسرية جينيف يومي 3 و4 مارس الجاري، رفقة وفد رفيع المستوى، لمناقشة التقرير الوطني حول الحقوق المدنية والسياسية، أمام لجنة حقوق الانسان المعنية، بالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وستكون هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر عن البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجينيف، مناسبة لتأكيد التزام تونس بالتعاون مع الهيئات الأممية ذات الصلة بحقوق الانسان، والمضي قدما في نهجها الذي اعتمدته للنهوض لمنظومة حقوق الانسان في بعدها الشامل، وملاءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق والدستور، وتكريس هذه التشريعات في الممارسة بما يستجيب لالتزامات تونس وتعهداتها الدولية في المجال.


كما ستمثل مناقشة التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية، مناسبة لاستعراض التطورات التي حققتها تونس على الستوى التشريعي والمؤسساتي في مجال الحقوق المدنية والسياسية، إضافة الى تقييم المنجز وتشخيص التحديات القائمة.
وسيلتقي الوزير على هامش هذه الزيارة، بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشلاي لاستعراض التعاون بين تونس والمفوضية وآفاق دعمها.

  
  
  

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