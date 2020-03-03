اتصالات تونس: خليل العبيدي ممثل الدولة في اتصالات تونس يتولي تسيير الشركة مؤقتا

Mardi 03 Mars 2020



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وات

- أعلنت اتصالات تونس، ان مجلس ادارتها قرر تكليف العضو المتصرف والممثل للدولة التونسية صلب الشركة خليل العبيدي، للقيام بتسيير أعمال اتصالات تونس مؤقتا، إلى حين تعيين رئيس مدير عام جديد .وأضافت الشركة، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، ان قرار تعيين العبيدي الذي اتخذ أمس الإثنين 2 مارس 2020 ، جاء على اثر تعيين الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس محمد الفاضل كريم وزيرا لتكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي .وتمتلك الدولة التونسية 65 بالمائة من راس مال اتصالات تونس بعد ان تم التفويت في 35 بالمائة الباقية لفائدة شريك استراتيجي إماراتي في جويلية 2006 .