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اتصالات تونس: خليل العبيدي ممثل الدولة في اتصالات تونس يتولي تسيير الشركة مؤقتا

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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وات - أعلنت اتصالات تونس، ان مجلس ادارتها قرر تكليف العضو المتصرف والممثل للدولة التونسية صلب الشركة خليل العبيدي، للقيام بتسيير أعمال اتصالات تونس مؤقتا، إلى حين تعيين رئيس مدير عام جديد .

وأضافت الشركة، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، ان قرار تعيين العبيدي الذي اتخذ أمس الإثنين 2 مارس 2020 ، جاء على اثر تعيين الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس محمد الفاضل كريم وزيرا لتكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي .


وتمتلك الدولة التونسية 65 بالمائة من راس مال اتصالات تونس بعد ان تم التفويت في 35 بالمائة الباقية لفائدة شريك استراتيجي إماراتي في جويلية 2006 .

  
  
  

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