اتصالات تونس: خليل العبيدي ممثل الدولة في اتصالات تونس يتولي تسيير الشركة مؤقتا

Mardi 03 Mars 2020
قراءة: 0 د, 30 ث
وات - أعلنت اتصالات تونس، ان مجلس ادارتها قرر تكليف العضو المتصرف والممثل للدولة التونسية صلب الشركة خليل العبيدي، للقيام بتسيير أعمال اتصالات تونس مؤقتا، إلى حين تعيين رئيس مدير عام جديد .
وأضافت الشركة، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، ان قرار تعيين العبيدي الذي اتخذ أمس الإثنين 2 مارس 2020 ، جاء على اثر تعيين الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس محمد الفاضل كريم وزيرا لتكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي .
وتمتلك الدولة التونسية 65 بالمائة من راس مال اتصالات تونس بعد ان تم التفويت في 35 بالمائة الباقية لفائدة شريك استراتيجي إماراتي في جويلية 2006 .
وات - أعلنت اتصالات تونس، ان مجلس ادارتها قرر تكليف العضو المتصرف والممثل للدولة التونسية صلب الشركة خليل العبيدي، للقيام بتسيير أعمال اتصالات تونس مؤقتا، إلى حين تعيين رئيس مدير عام جديد .
وأضافت الشركة، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، ان قرار تعيين العبيدي الذي اتخذ أمس الإثنين 2 مارس 2020 ، جاء على اثر تعيين الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس محمد الفاضل كريم وزيرا لتكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي .
وتمتلك الدولة التونسية 65 بالمائة من راس مال اتصالات تونس بعد ان تم التفويت في 35 بالمائة الباقية لفائدة شريك استراتيجي إماراتي في جويلية 2006 .
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:44
|18:18
|15:45
|12:38
|06:47
|05:21
|
15°
|15°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|15°-11
|15°-11
|21°-12
|19°-11
|13°-7
Follow @babnet_Tunisie
(109 328) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 484) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 284) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 72 965) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 070) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 956) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 663) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 701) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 283) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 694) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 207) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 386) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 955) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 682) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 858) الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى
( 42 333) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 40 643) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 39 232) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 38 593) لقد عرّاها تماما...
( 34 722) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
Par:lazaro (Tunisia )
Sur:أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير بانعتاقه من ديكتاتورية وفاشية عبير موسي !!!