المرايحي: حكومة الفخفاخ في حاجة للجراة والشجاعة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وطمأنة الشعب التونسي

Dimanche 01 Mars 2020
قراءة: 1 د, 24 ث
وات - قدّر الامين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري محمد لطفي المرايحي أن " حكومة الياس الفخفاخ في حاجة إلى الجرأة والشجاعة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية وطمأنة الشعب التونسي على مستقبله من خلال المبادرة بإصلاحات عاجلة لتحقيق الاحد الادنى من الاستقرار السياسي والتنموي بالبلاد".
وأضاف المرايحي في تصريح ل/وات/ اليوم الاحد لدى إشرافه بمنتزه بئر بلحسن بأريانة على لقاء حواري مع شباب حزبه قائلا إن "حكومة إلياس الفخفاخ تنطلق في عملها بجميع المعوقات الممكنة وبحظوظ ضئيلة للنجاح لكننا ننتظر أن تحدث المفاجأة وتحقق بعض الاصلاحات وتعمل على طمأنة الرأي العام بأهمية المرحلة وبضرورة العمل من أجل التغيير في اتجاه تحقيق بعض الآمال والطموحات للتونسي أينما كان".
وأردف إن "المشهد السياسي يعج بالمتناقضات ورئيس الحكومة في حاجة إلى التفاعل إيجابيا مع كل الأطياف السياسية حتى تلك التي لم تصوّت لحكومته عبر إقناعها بأهمية التعاطي مع الشأن الوطني بكل وطنية وروح المسؤولية ولاسيما التفاعل مع مقترحات الإصلاح والتغيير التي يطرحها وتمس بالأساس الملفّات الحارقة الأمنيّة والاقتصادية والاجتماعية".
وشدّد المتحدّث على "ضرورة الانكباب لإيجاد حلول عملية للشباب كفيلة بإخراجه من حالة الاحباط واليأس التي يعيشها باعتباره الرصيد الحقيقي لنحت مستقبل أفضل للبلاد " لافتا إلى " أهمية مراجعة المنوال الاقتصادي لتحقيق الانتظارات الإجتماعية للمواطن حتى وإن كان بشكل مرحلي على أن تكون الرؤية الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضحة ودقيقة".
وشهد هذا اللقاء مع شباب حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري نقاشا مطوّلا حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في الشأن العام وخاصة الحياة السياسية فضلا عن الامكانيات المتاحة له للتفاعل إيجابيا مع المتغيرات السياسية الحاصلة وذلك في اطار الإعداد لعقد مؤتمر الحزب المقرر يومي 7 و8 مارس 2020 بمدينة الحمامات /ولاية نابل/ حيث سيكون مناسبة لتجديد هياكل الحزب وتوسيع مجالاته وهيكلة مؤسساته استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة.
س ف
وات - قدّر الامين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري محمد لطفي المرايحي أن " حكومة الياس الفخفاخ في حاجة إلى الجرأة والشجاعة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية وطمأنة الشعب التونسي على مستقبله من خلال المبادرة بإصلاحات عاجلة لتحقيق الاحد الادنى من الاستقرار السياسي والتنموي بالبلاد".
وأضاف المرايحي في تصريح ل/وات/ اليوم الاحد لدى إشرافه بمنتزه بئر بلحسن بأريانة على لقاء حواري مع شباب حزبه قائلا إن "حكومة إلياس الفخفاخ تنطلق في عملها بجميع المعوقات الممكنة وبحظوظ ضئيلة للنجاح لكننا ننتظر أن تحدث المفاجأة وتحقق بعض الاصلاحات وتعمل على طمأنة الرأي العام بأهمية المرحلة وبضرورة العمل من أجل التغيير في اتجاه تحقيق بعض الآمال والطموحات للتونسي أينما كان".
وأردف إن "المشهد السياسي يعج بالمتناقضات ورئيس الحكومة في حاجة إلى التفاعل إيجابيا مع كل الأطياف السياسية حتى تلك التي لم تصوّت لحكومته عبر إقناعها بأهمية التعاطي مع الشأن الوطني بكل وطنية وروح المسؤولية ولاسيما التفاعل مع مقترحات الإصلاح والتغيير التي يطرحها وتمس بالأساس الملفّات الحارقة الأمنيّة والاقتصادية والاجتماعية".
وشدّد المتحدّث على "ضرورة الانكباب لإيجاد حلول عملية للشباب كفيلة بإخراجه من حالة الاحباط واليأس التي يعيشها باعتباره الرصيد الحقيقي لنحت مستقبل أفضل للبلاد " لافتا إلى " أهمية مراجعة المنوال الاقتصادي لتحقيق الانتظارات الإجتماعية للمواطن حتى وإن كان بشكل مرحلي على أن تكون الرؤية الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضحة ودقيقة".
وشهد هذا اللقاء مع شباب حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري نقاشا مطوّلا حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في الشأن العام وخاصة الحياة السياسية فضلا عن الامكانيات المتاحة له للتفاعل إيجابيا مع المتغيرات السياسية الحاصلة وذلك في اطار الإعداد لعقد مؤتمر الحزب المقرر يومي 7 و8 مارس 2020 بمدينة الحمامات /ولاية نابل/ حيث سيكون مناسبة لتجديد هياكل الحزب وتوسيع مجالاته وهيكلة مؤسساته استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة.
س ف
En continu
- 09:27 لماذا الحجاب؟
- Hier 14:23 الزيتونة هوية و إرث الشعب التونسي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:42
|18:16
|15:44
|12:39
|06:50
|05:24
|
20°
|20°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|20°-13
|24°-11
|15°-8
|19°-13
|18°-11
Follow @babnet_Tunisie
(108 976) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 86 678) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 76 410) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 69 579) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 53 989) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 697) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 582) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 643) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 116) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 597) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 147) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 346) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 906) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 627) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 267) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 153) الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى
( 39 185) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 35 892) لقد عرّاها تماما...
( 34 692) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 34 347) صورة مخجلة من ساحل العاج: تونسي يص
Par:mandhouj (France )
Sur: محب للترجي:''ما عشناه من عنف في ستاد القاهرة جعلنا نكتشف شدة ظلم نظام السيسي ودمويته''