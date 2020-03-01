المرايحي: حكومة الفخفاخ في حاجة للجراة والشجاعة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وطمأنة الشعب التونسي

Dimanche 01 Mars 2020



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وات

- قدّر الامين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري محمد لطفي المرايحي أن " حكومة الياس الفخفاخ في حاجة إلى الجرأة والشجاعة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية وطمأنة الشعب التونسي على مستقبله من خلال المبادرة بإصلاحات عاجلة لتحقيق الاحد الادنى من الاستقرار السياسي والتنموي بالبلاد".وأضاف المرايحي في تصريح ل/وات/ اليوم الاحد لدى إشرافه بمنتزه بئر بلحسن بأريانة على لقاء حواري مع شباب حزبه قائلا إن "حكومة إلياس الفخفاخ تنطلق في عملها بجميع المعوقات الممكنة وبحظوظ ضئيلة للنجاح لكننا ننتظر أن تحدث المفاجأة وتحقق بعض الاصلاحات وتعمل على طمأنة الرأي العام بأهمية المرحلة وبضرورة العمل من أجل التغيير في اتجاه تحقيق بعض الآمال والطموحات للتونسي أينما كان".وأردف إن "المشهد السياسي يعج بالمتناقضات ورئيس الحكومة في حاجة إلى التفاعل إيجابيا مع كل الأطياف السياسية حتى تلك التي لم تصوّت لحكومته عبر إقناعها بأهمية التعاطي مع الشأن الوطني بكل وطنية وروح المسؤولية ولاسيما التفاعل مع مقترحات الإصلاح والتغيير التي يطرحها وتمس بالأساس الملفّات الحارقة الأمنيّة والاقتصادية والاجتماعية".وشدّد المتحدّث على "ضرورة الانكباب لإيجاد حلول عملية للشباب كفيلة بإخراجه من حالة الاحباط واليأس التي يعيشها باعتباره الرصيد الحقيقي لنحت مستقبل أفضل للبلاد " لافتا إلى " أهمية مراجعة المنوال الاقتصادي لتحقيق الانتظارات الإجتماعية للمواطن حتى وإن كان بشكل مرحلي على أن تكون الرؤية الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضحة ودقيقة".وشهد هذا اللقاء مع شباب حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري نقاشا مطوّلا حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في الشأن العام وخاصة الحياة السياسية فضلا عن الامكانيات المتاحة له للتفاعل إيجابيا مع المتغيرات السياسية الحاصلة وذلك في اطار الإعداد لعقد مؤتمر الحزب المقرر يومي 7 و8 مارس 2020 بمدينة الحمامات /ولاية نابل/ حيث سيكون مناسبة لتجديد هياكل الحزب وتوسيع مجالاته وهيكلة مؤسساته استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة.س ف