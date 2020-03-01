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وزير الخارجية يقدّم لرئيس الجمهورية ''خطّة إصلاح منظومة العمل الدبلوماسي''

Dimanche 01 Mars 2020

Dimanche 01 Mars 2020
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باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأحد 1 مارس 2020 بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ.


وتمّ خلال اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية استعراض أهمّ الاستحقاقات الإقليمية والدولية ومنها بالخصوص الإعداد لمشاركة تونس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل في دورته العادية 153 بمقرّ الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.


وأفاد وزير الشؤون الخارجية أنّه قدّم لرئيس الدولة خطّة إصلاح منظومة العمل الدبلوماسي مبّينا أنّ هذا الإصلاح سيكون مبنيّا على قواعد موضوعية لإعطاء دفعة معنوية لأبناء السلك الدبلوماسي وتشجيعهم على القيام بواجبهم في الدفاع عن مصالح تونس والتعريف بمواقفها وتعزيز علاقاتها مع البلدان الشقيقة والصديقة.

وأكّد على أهمية التذكير بثوابت تونس الدبلوماسية ودعم بلادنا لكلّ القضايا العادلة والمساهمة في حلّ الأزمات الإقليمية خاصّة في البلدان القريبة منا، واستعادة مكانة تونس لتكون البوصلة في منطقة الجوار ولتكون صوت الحقّ والاعتدال والتقارب بين الشعوب.


  
  
  

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