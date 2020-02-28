الوزير الأول الجزائري يهنئ رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ

Vendredi 28 Février 2020



قراءة: 0 د, 31 ث





وات

- هنّأ الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة في مكالمة هاتفية، رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ، بمناسبة توليه مهامه، وفق ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول نقلته وكالة الانباء الجزائرية.وأضاف ذات المصدر أن عبد العزيز جراد والياس الفخفاخ تطرقا خلال الاتصال الهاتفي " إلى السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية، مؤكدين عزمهما المشترك على إعطائها دفعا جديدا".وقد تسلم إلياس الفخاخ اليوم الجمعة رسميا مهامه كرئيس للحكومة الجديدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.وكان مجلس نواب الشعب قد منح فجر يوم أمس الخميس، الثقة للحكومة الجديدة بعد عدة أسابيع من المشاورات لتشكيلها.