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زغوان: الشروع قريبا في إنجاز 4 مشاريع بقيمة 10 فاصل 3 مليون دينار في قطاع الجسور والطرقات

Vendredi 28 Février 2020

Vendredi 28 Février 2020
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وات - ستشهد ولاية زغوان في غضون الثلاثية الثانية من السنة الحالية، انطلاق 4 مشاريع في قطاع الجسور والطرقات بكلفة جملية قدرت بحوالي 10 فاصل 3 مليون دينار، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، المدير الجهوي للتجهيز عامر بوعزيز، في تصريح لـ(وات).

وأوضح مدير التجهيز بزغوان، أن المشروع الأول والذي قدرت قيمته بـ2 فاصل 7 مليون دينار، مدرج ضمن ميزانية وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ويتعلّق بتدعيم 3 مسالك ريفية بكل من زغوان والفحص والناظور، وقد بلغ هذا المشروع مرحلة طلب العروض.
وأضاف، أن بقيّة المشاريع مدرجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية، وتتعلق بتهيئة المدخل الشمالي لمدينة الفحص على طول 6 كيلومترات بالطريق الوطنية رقم 3 وبكلفة أشغال حددت بـ3 مليون دينار، وتهيئة مسلكي السفيسيفة- الشنانفة بالفحص والتباينية- السواسية ببئر مشارقة، بقيمة إنجاز قدرت بحوالي 2 فاصل 6 مليون دينار.

كما خصص اعتماد بقيمة 2 مليون دينار لبناء جسر وادي المالح بصواف.

وأشار ذات المسؤول، أن هذه المشاريع ستتعزز بجملة من المشاريع الأخرى سواء المدرجة منها ضمن البرامج الجهوية والوطنية، أو ضمن عناصر المشاريع المندمجة التي ستنجز تباعا بالجهة خلال سنة 2020 .

  
  
  

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