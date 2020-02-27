كأس العرب للأمم أقل من 20 سنة : تونس تلاقي المغرب في نصف النهائي

Jeudi 27 Février 2020



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- سيلاقي المنتخب التونسي للاواسط نظيره المغربي في الدور نصف النهائي لكاس العرب للامم يوم 2 مارس المقبل .وكان المنتخب الوطني تاهل على حساب نظيره الجزائري لأقل من 20 سنة اليوم الخميس في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0 بملعب الأمير سعود بن جلوى بمدينة الخُبر (العربية السعودية) .سجل هدفي المقابلة شهاب العبيدي (د12) وانيس الصغير (د59) .ومن جهته تأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي على حساب نظيره الليبي بضربات الترجيح (9-8) بعد نهاية اللقاء في وقته الاصلي 0/0 .ويتواصل برنامج الدور ربع النهائي مساء اليوم الخميس بمباراة مصر/ العراق بمدينة الخُبر ولقاء المنتخب السنغالي (ضيف الشرف) ونظيره البحريني بمدينة الرياض.وتجدر الاشارة الى ان مقابلتي الدور نصف النهائي ستقام يوم 2 مارس المقبل اي قبل ثلاثة ايام من المقابلة النهائية المقررة بملعب محمد بن فهد بمدينة الدمام .النتائج الجزئية للدور ربع النهائي : الخُبر : تونس - الجزائر 2 - 0الرياض : المغرب - ليبيا 0 - 0 (9-8 بضربات الترجيح)الخُبر : مصر - العراق س 16 و30د الرياض : السنغال - البحرين س 16 و30د