كأس العرب للأمم أقل من 20 سنة : تونس تلاقي المغرب في نصف النهائي

Jeudi 27 Février 2020
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وات - سيلاقي المنتخب التونسي للاواسط نظيره المغربي في الدور نصف النهائي لكاس العرب للامم يوم 2 مارس المقبل .
وكان المنتخب الوطني تاهل على حساب نظيره الجزائري لأقل من 20 سنة اليوم الخميس في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0 بملعب الأمير سعود بن جلوى بمدينة الخُبر (العربية السعودية) .
سجل هدفي المقابلة شهاب العبيدي (د12) وانيس الصغير (د59) .
ومن جهته تأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي على حساب نظيره الليبي بضربات الترجيح (9-8) بعد نهاية اللقاء في وقته الاصلي 0/0 .
ويتواصل برنامج الدور ربع النهائي مساء اليوم الخميس بمباراة مصر/ العراق بمدينة الخُبر ولقاء المنتخب السنغالي (ضيف الشرف) ونظيره البحريني بمدينة الرياض.
وتجدر الاشارة الى ان مقابلتي الدور نصف النهائي ستقام يوم 2 مارس المقبل اي قبل ثلاثة ايام من المقابلة النهائية المقررة بملعب محمد بن فهد بمدينة الدمام .
النتائج الجزئية للدور ربع النهائي : الخُبر : تونس - الجزائر 2 - 0
الرياض : المغرب - ليبيا 0 - 0 (9-8 بضربات الترجيح)
الخُبر : مصر - العراق س 16 و30د الرياض : السنغال - البحرين س 16 و30د
وات - سيلاقي المنتخب التونسي للاواسط نظيره المغربي في الدور نصف النهائي لكاس العرب للامم يوم 2 مارس المقبل .
وكان المنتخب الوطني تاهل على حساب نظيره الجزائري لأقل من 20 سنة اليوم الخميس في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0 بملعب الأمير سعود بن جلوى بمدينة الخُبر (العربية السعودية) .
سجل هدفي المقابلة شهاب العبيدي (د12) وانيس الصغير (د59) .
ومن جهته تأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي على حساب نظيره الليبي بضربات الترجيح (9-8) بعد نهاية اللقاء في وقته الاصلي 0/0 .
ويتواصل برنامج الدور ربع النهائي مساء اليوم الخميس بمباراة مصر/ العراق بمدينة الخُبر ولقاء المنتخب السنغالي (ضيف الشرف) ونظيره البحريني بمدينة الرياض.
وتجدر الاشارة الى ان مقابلتي الدور نصف النهائي ستقام يوم 2 مارس المقبل اي قبل ثلاثة ايام من المقابلة النهائية المقررة بملعب محمد بن فهد بمدينة الدمام .
النتائج الجزئية للدور ربع النهائي : الخُبر : تونس - الجزائر 2 - 0
الرياض : المغرب - ليبيا 0 - 0 (9-8 بضربات الترجيح)
الخُبر : مصر - العراق س 16 و30د الرياض : السنغال - البحرين س 16 و30د
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