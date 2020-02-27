الرئيس قيس سعيّد في موكب اداء اليمين الدستورية: الحكومة هي حكومة السيد الياس الفخفاخ وهو ليس وزيرا أولا

Jeudi 27 Février 2020
قراءة: 3 د, 28 ث
باب نات - أدّى بعد ظهر الخميس 27 فيفري، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وأعضاء حكومته بقصر الرئاسة بقرطاج اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الرئيس قيس سعيد " هذه لحظة تاريخية نعيشها بعد طول مخاض كان صعبا وعسيرا لكن جاءت هذه اللحظة التي تتولى فيها الحكومة الجديدة مهامها".
وتابع الرئيس قائلا "أودّ أن أبين أن الحكومة هي حكومة رئيس الحكومة وهو ليس وزيرا أول كما جاء على ألسنة البعض في المجلس النيابي".
يذكر أن حكومة الياس الفخفاخ تحصلت فجر الخميس 27 فيفري على ثقة مجلس نواب الشعب بحصولها على 129 صوتا وهي نتيجة وصفها رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بالمشرّفة.
وفي ما يلي تركيبة الحكومة والسير الذاتية :
وزيرة العدل: ثريا الجريبي (سيرة ذاتية )
وزير الداخلية: هشام المشيشي (سيرة ذاتية )
وزارة الدفاع: عماد الحزقي (سيرة ذاتية )
وزير الخارجية: نورالدين الري ( سيرة ذاتية )
وزير المالية: محمد نزار يعيش (سيرة ذاتية )
وزير التنمية: سليم العزابي (سيرة ذاتية )
وزير املاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (سيرة ذاتية )
وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (سيرة ذاتية )
وزير الشؤون الإجتماعية : الحبيب كشو ( سيرة ذاتية )
وزير دولة مكلف بالنقل والوجيستسك: أنور معروف (سيرة ذاتية )
وزير الشؤون المحلية: لطفي زيتون (سيرة ذاتية )
وزير البيئة: شكري بن حسن (سيرة ذاتية )
وزير الفلاحة: أسامة الخريجي ( سيرة ذاتية )
وزير الصناعة: صالح بن يوسف (سيرة ذاتية )
وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي: منحي مرزوق (سيرة ذاتية )
وزير السياحة: محمد علي التومي (السيرة الذاتية )
وزير التجارة: محمد المسيليني (سيرة ذاتية )
وزير تكنلوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي: محمد فاضل كريّم (سيرة ذاتية )
وزير التجهيز والاسكان: منصف السليتي (سيرة ذاتية )
وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (سيرة ذاتية )
وزارة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري (سيرة ذاتية )
وزارة الصحة: عبد اللطيف المكي (سيرة ذاتية )
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى (سيرة ذاتية )
وزارة التربية: محمد الحامدي (سيرة ذاتية )
وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول (سيرة ذاتية )
وزيرة الثقافة: شيراز العتيري (سيرة ذاتية )
وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو (سيرة ذاتية )
وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى: لبنى الجريبي (سيرة ذاتية )
وزير حقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني: العياشي الهمامي (سيرة ذاتية )
وزير العلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (سيرة ذاتية )
كتابة الدولة للخارجية: سلمى النيفر (سيرة ذاتية )
كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري (سيرة ذاتية )
إلياس الفخفاخ المكلّف بتكوين الحكومة (السيرة الذاتية )
باب نات - أدّى بعد ظهر الخميس 27 فيفري، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وأعضاء حكومته بقصر الرئاسة بقرطاج اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الرئيس قيس سعيد " هذه لحظة تاريخية نعيشها بعد طول مخاض كان صعبا وعسيرا لكن جاءت هذه اللحظة التي تتولى فيها الحكومة الجديدة مهامها".
وتابع الرئيس قائلا "أودّ أن أبين أن الحكومة هي حكومة رئيس الحكومة وهو ليس وزيرا أول كما جاء على ألسنة البعض في المجلس النيابي".
يذكر أن حكومة الياس الفخفاخ تحصلت فجر الخميس 27 فيفري على ثقة مجلس نواب الشعب بحصولها على 129 صوتا وهي نتيجة وصفها رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بالمشرّفة.
وفي ما يلي تركيبة الحكومة والسير الذاتية :
وزيرة العدل: ثريا الجريبي (سيرة ذاتية )
وزير الداخلية: هشام المشيشي (سيرة ذاتية )
وزارة الدفاع: عماد الحزقي (سيرة ذاتية )
وزير الخارجية: نورالدين الري ( سيرة ذاتية )
وزير المالية: محمد نزار يعيش (سيرة ذاتية )
وزير التنمية: سليم العزابي (سيرة ذاتية )
وزير املاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (سيرة ذاتية )
وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (سيرة ذاتية )
وزير الشؤون الإجتماعية : الحبيب كشو ( سيرة ذاتية )
وزير دولة مكلف بالنقل والوجيستسك: أنور معروف (سيرة ذاتية )
وزير الشؤون المحلية: لطفي زيتون (سيرة ذاتية )
وزير البيئة: شكري بن حسن (سيرة ذاتية )
وزير الفلاحة: أسامة الخريجي ( سيرة ذاتية )
وزير الصناعة: صالح بن يوسف (سيرة ذاتية )
وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي: منحي مرزوق (سيرة ذاتية )
وزير السياحة: محمد علي التومي (السيرة الذاتية )
وزير التجارة: محمد المسيليني (سيرة ذاتية )
وزير تكنلوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي: محمد فاضل كريّم (سيرة ذاتية )
وزير التجهيز والاسكان: منصف السليتي (سيرة ذاتية )
وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (سيرة ذاتية )
وزارة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري (سيرة ذاتية )
وزارة الصحة: عبد اللطيف المكي (سيرة ذاتية )
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى (سيرة ذاتية )
وزارة التربية: محمد الحامدي (سيرة ذاتية )
وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول (سيرة ذاتية )
وزيرة الثقافة: شيراز العتيري (سيرة ذاتية )
وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو (سيرة ذاتية )
وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى: لبنى الجريبي (سيرة ذاتية )
وزير حقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني: العياشي الهمامي (سيرة ذاتية )
وزير العلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (سيرة ذاتية )
كتابة الدولة للخارجية: سلمى النيفر (سيرة ذاتية )
كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري (سيرة ذاتية )
إلياس الفخفاخ المكلّف بتكوين الحكومة (السيرة الذاتية )
En continu
- 07:51 ليلة الخميس الطويلة...
نزول جمرة الماء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:39
|18:13
|15:42
|12:39
|06:54
|05:28
|
17°
|17°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|9°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|17°-9
|21°-10
|25°-9
|23°-11
|21°-11
Follow @babnet_Tunisie
(108 236) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 53 712) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 362) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 976) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 531) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 910) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 556) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 48 355) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 025) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 287) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 813) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 803) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 536) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 143) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 113) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 38 660) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا''
( 34 621) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 33 345) يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند
( 32 775) ذكرى الشابي تهدد بفضخ عمها علاء ال
( 32 513) بعد معجزة البقرتيْن وإنزال الأمطار
Par:mnasser57 (Austria )
Sur: وفاء الشلّي تؤكد أن أردوغان أعطى تعليمات لتونس لاستقبال أكثر من 30 داعشي وداعشية في 48 ساعة وتدعو لاعلان المقاومة