متى ينتفع المقيمون الأجانب برخصة الجولان؟

Mardi 25 Février 2020
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باب نات - يقيم في تونس قرابة المليون ليبي و هناك 5 مدارس معروفة يدرس فيها ابناؤهم ، كما يوجد العديد من الأجانب الذي يقيمون في البلاد التونسية لكن هؤلاء توفر لهم الديوانة رخصة جولان لسياراتهم لا تتجاوز 3 أشهر و بعضهم لا يعود الى بلده لتجديد بعض الوثائق بل يدفع رشاوى لتجديد الرخصة .
أليس من الاحرى للدولة ان يدفع هؤلاء معلوم الجولان لمدة سنة كاملة مثل سائر التونسيين و تنتفع بها خزينة الدولة التي ستغنم مئات الملايين أم يبقوا معرضين للابتزاز ؟
نضع هذا ملف امام وزيري المالية و النقل الجديدين في حكومة الفخفاخ .
باب نات - يقيم في تونس قرابة المليون ليبي و هناك 5 مدارس معروفة يدرس فيها ابناؤهم ، كما يوجد العديد من الأجانب الذي يقيمون في البلاد التونسية لكن هؤلاء توفر لهم الديوانة رخصة جولان لسياراتهم لا تتجاوز 3 أشهر و بعضهم لا يعود الى بلده لتجديد بعض الوثائق بل يدفع رشاوى لتجديد الرخصة .
أليس من الاحرى للدولة ان يدفع هؤلاء معلوم الجولان لمدة سنة كاملة مثل سائر التونسيين و تنتفع بها خزينة الدولة التي ستغنم مئات الملايين أم يبقوا معرضين للابتزاز ؟
نضع هذا ملف امام وزيري المالية و النقل الجديدين في حكومة الفخفاخ .
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