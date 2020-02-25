Radio Babnet Tunisie  Latifa Arfaoui - ما وحشتكش؟؟   

متى ينتفع المقيمون الأجانب برخصة الجولان؟

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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باب نات - يقيم في تونس قرابة المليون ليبي و هناك 5 مدارس معروفة يدرس فيها ابناؤهم ، كما يوجد العديد من الأجانب الذي يقيمون في البلاد التونسية لكن هؤلاء توفر لهم الديوانة رخصة جولان لسياراتهم لا تتجاوز 3 أشهر و بعضهم لا يعود الى بلده لتجديد بعض الوثائق بل يدفع رشاوى لتجديد الرخصة .

أليس من الاحرى للدولة ان يدفع هؤلاء معلوم الجولان لمدة سنة كاملة مثل سائر التونسيين و تنتفع بها خزينة الدولة التي ستغنم مئات الملايين أم يبقوا معرضين للابتزاز ؟


نضع هذا ملف امام وزيري المالية و النقل الجديدين في حكومة الفخفاخ .

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198640

Mahdibey  ()  |Mardi 25 Février 2020 à 16h 58m |           
اقتراح وجيه



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