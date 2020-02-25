مديرة المرصد الوطني للأمراض المستجدة للتونسيين: ماتخافوش ونقصوا من البوس

Mardi 25 Février 2020
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باب نات - دعت الثلاثاء 25 فيفري نصاف بن عليّة المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التونسيين الى عدم الخوف من فيروس كورونا بعد وصوله الى ايطاليا.
وأكدت نصاف بن علية في حوار على اذاعة موزاييك أنّه لم يقع تسجيل أيّ إصابة في صفوف الجالية التونسية المقيمة في إيطاليا.
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وأوصت نصاف بن عليّة بضرورة الالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وتجنّب "القُبل" وخاصّة للأطفال لأنها تساهم في انتقال العدوى بشكل سريع.
باب نات - دعت الثلاثاء 25 فيفري نصاف بن عليّة المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التونسيين الى عدم الخوف من فيروس كورونا بعد وصوله الى ايطاليا.
وأكدت نصاف بن علية في حوار على اذاعة موزاييك أنّه لم يقع تسجيل أيّ إصابة في صفوف الجالية التونسية المقيمة في إيطاليا.
اقرأ أيضا: بسبب كورونا.. قبيلة عراقية تلغي التقبيل وتكتفي بالمصافحة
وأوصت نصاف بن عليّة بضرورة الالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وتجنّب "القُبل" وخاصّة للأطفال لأنها تساهم في انتقال العدوى بشكل سريع.
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Par:BenMoussa ( )
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