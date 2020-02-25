Radio Babnet Tunisie  Najet - تفرق كثير   

مديرة المرصد الوطني للأمراض المستجدة للتونسيين: ماتخافوش ونقصوا من البوس

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
قراءة: 0 د, 32 ث

باب نات - دعت الثلاثاء 25 فيفري نصاف بن عليّة المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التونسيين الى عدم الخوف من فيروس كورونا بعد وصوله الى ايطاليا.

وأكدت نصاف بن علية في حوار على اذاعة موزاييك أنّه لم يقع تسجيل أيّ إصابة في صفوف الجالية التونسية المقيمة في إيطاليا.


اقرأ أيضا: بسبب كورونا.. قبيلة عراقية تلغي التقبيل وتكتفي بالمصافحة

وأوصت نصاف بن عليّة بضرورة الالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وتجنّب "القُبل" وخاصّة للأطفال لأنها تساهم في انتقال العدوى بشكل سريع.


  
  
  

cadre-9b1b83839625e011575b6728c1db7053-2020-02-25 11:26:18






0 de 0 commentaires pour l'article 198617



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الثلاثاء 25 فيفري 2020 | 1 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:56 05:30
18°
 23° % 34 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
23°-1118°-1116°-820°-724°-9
  • Avoirs en devises
    19520,8

  • (24 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,11508 DT        1$ =2,88635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 fév)   343,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582627365|198617 930|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires