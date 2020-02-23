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دورة الدوحة الدولية - انس جابر الى الدور الثاني بعد فوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا

Dimanche 23 Février 2020

Dimanche 23 Février 2020
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وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور الثاني من دورة قطر الدولية بعد فوزها مساء اليوم في الدوحة على التشيكية كاترينا سينياكوفا 2-صفر 6-3 و6-2 بعد مقابلة تواصلت "1 ساعة و10دقائق".
وستواجه انس جابر في الدور الثاني المترشحة من لقاء يوم غد بين اللاعبتين الامريكيتين اليسون ريسكه و جنيفار برادي .


  
  
  

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