دورة الدوحة الدولية - انس جابر الى الدور الثاني بعد فوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا

Dimanche 23 Février 2020



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وات

- تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور الثاني من دورة قطر الدولية بعد فوزها مساء اليوم في الدوحة على التشيكية كاترينا سينياكوفا 2-صفر 6-3 و6-2 بعد مقابلة تواصلت "1 ساعة و10دقائق".وستواجه انس جابر في الدور الثاني المترشحة من لقاء يوم غد بين اللاعبتين الامريكيتين اليسون ريسكه و جنيفار برادي .