قابس: أكثر من 70 عارضا في معرض قابس التجاري

Dimanche 23 Février 2020



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وات

- يشارك أكثر من 70 عارضا وعارضة من مختلف ولايات الجمهورية في معرض قابس التجاري الذي يحتضنه قصر المعارض بالكورنيش من 21 فيفري الى 08 مارس القادم.ويشتمل معرض قابس التجاري على معروضات متنوعة تمثل قطاعات عديدة من بينها الموبيليا والمفروشات والستائر والهدايا والملابس الجاهزة ولعب الأطفال والصناعات التقليدية والحلويات وكل ما يتعلق بتأثيث البيوت.وقد اعرب العديد من العارضين لمراسل "وات " عن رضاهم بمستوى الاقبال الذي يشهده هذا المعرض مؤكدين حرصهم على تقديم معروضات جديدة وعلى اقرار تخفيضات معتبرة تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين.يشار الى ان جهة قابس قد أصبحت تمثل سوقا استهلاكية كبرى حيث تعد هذه الولاية أكثر من 400 الف نسمة وتشهد وبحكم موقعها الاستراتيجي الهام توافد أعداد كبيرة من الزوار من الجهات المجاورة الذين يحرصون على زيارة التظاهرات التجارية التي تقام بمدينة قابس.