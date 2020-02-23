الجمهور يستمتع بإبداعات الشباب من عدّة ولايات في ''سوق الكلام دورة المنستير''

Dimanche 23 Février 2020
قراءة: 1 د, 35 ث
وات - "سوق الكلام دورة المنستير" تظاهرة ثقافية نظمها مساء السبت المركب الثقافي بالمنستير وجمعية علوم وتقنيات الفنون بالجهة ومجموعة أصحاب فكرة "سوق الكلام" بتونس في فضاء المقهى الثقافي دار الحبيب بالمنستير، وذلك ضمن البرنامج الوطني "تونس مدن الآداب والكتاب".
وشنفت على امتداد ثلاثة ساعات كلمات حبكها خيال مبدع لفتيان وفتيات من الشباب التونسي امتلك ناصية الكلمات والأسلوب الناقد الساخر أسماع الحضور الذي كان جلّه من الشباب وأقبل خصيصا للمشاركة في "سوق الكلام دورة المنستير" من ولايات المنستير وسوسة وصفاقس والمهدية والقصرين وبنزرت وقفصة.
وساهمت فاطمة عمري 27 سنة في "سوق الكلام" في دورتي تونس وصفاقس وأسعدتها أجواء هذه التظاهرة، فالأعمار كانت متفاوتة والأفكار فسيفسائية من شأنها إثراء تجربتها بما أنها تمارس فعل الكتابة ومنكبّة في الوقت الحالي على كتابة رواية بعنوان "امرأة لا شفاء منها" وتأمل أن تتمكن من نشرها.
وتعتبر الشاعرة والناقدة فوزية حماد أن "سوق الكلام" تظاهرة ثقافية ناجحة، مشيرة إلى أن الثقافة موجهة نحو العامة لنشر النور.
وأضافت أنّ المقهى يجمع عادة أطيافا مختلفة من الناس وبالتالي لم يعد الفعل الثقافي حبيس فضاءات مغلقة.
وقالت، في هذا السياق، "لابّد من الحلم بواقع أفضل نصنعه بالفكرة وبالكلمة وبالفعل إذ ما دامت بداخلنا شعلة الإصرار فسنحقق واقعا أجمل".
وتمس "سوق الكلام" هذه الفكرة الطريفة خاصة الشباب في المجالات التي تهتم بالكلمة ووقع اختيار فضاء مقهى الحبيب الثقافي لطابعه المعماري المميز ولموقعه في المدينة العتيقة ولارتياد شباب ناشط في الجمعيات والمؤسسات الثقافية له، وذلك للخروج بالفعل الثقافي من الفضاءات المغلقة حسب ما بينه مدير المركب الثقافي بالمنستير فهد بنحمودة.
وانطلقت تجربة "سوق الكلام " يوم 14 جويلية 2018 بفضاء "نجمة الشمال" بتونس بمبادرة من الشاعرة والقاصة زينب الهداجي.
وترتكز التظاهرة على تنقل "سوق الكلام" إلى الشباب في عديد المناطق منها صفاقس والحامة وجندوبة وبني خداش والمنستير.
وستنتظم سوق الكلام في آخر أسبوع من شهر مارس المقبل بجربة وصفاقس وفي النصف الأوّل من أفريل في المهدية ثم في المركز الثقافي الشعانبي بالقصرين.
وات - "سوق الكلام دورة المنستير" تظاهرة ثقافية نظمها مساء السبت المركب الثقافي بالمنستير وجمعية علوم وتقنيات الفنون بالجهة ومجموعة أصحاب فكرة "سوق الكلام" بتونس في فضاء المقهى الثقافي دار الحبيب بالمنستير، وذلك ضمن البرنامج الوطني "تونس مدن الآداب والكتاب".
وشنفت على امتداد ثلاثة ساعات كلمات حبكها خيال مبدع لفتيان وفتيات من الشباب التونسي امتلك ناصية الكلمات والأسلوب الناقد الساخر أسماع الحضور الذي كان جلّه من الشباب وأقبل خصيصا للمشاركة في "سوق الكلام دورة المنستير" من ولايات المنستير وسوسة وصفاقس والمهدية والقصرين وبنزرت وقفصة.
وساهمت فاطمة عمري 27 سنة في "سوق الكلام" في دورتي تونس وصفاقس وأسعدتها أجواء هذه التظاهرة، فالأعمار كانت متفاوتة والأفكار فسيفسائية من شأنها إثراء تجربتها بما أنها تمارس فعل الكتابة ومنكبّة في الوقت الحالي على كتابة رواية بعنوان "امرأة لا شفاء منها" وتأمل أن تتمكن من نشرها.
وتعتبر الشاعرة والناقدة فوزية حماد أن "سوق الكلام" تظاهرة ثقافية ناجحة، مشيرة إلى أن الثقافة موجهة نحو العامة لنشر النور.
وأضافت أنّ المقهى يجمع عادة أطيافا مختلفة من الناس وبالتالي لم يعد الفعل الثقافي حبيس فضاءات مغلقة.
وقالت، في هذا السياق، "لابّد من الحلم بواقع أفضل نصنعه بالفكرة وبالكلمة وبالفعل إذ ما دامت بداخلنا شعلة الإصرار فسنحقق واقعا أجمل".
وتمس "سوق الكلام" هذه الفكرة الطريفة خاصة الشباب في المجالات التي تهتم بالكلمة ووقع اختيار فضاء مقهى الحبيب الثقافي لطابعه المعماري المميز ولموقعه في المدينة العتيقة ولارتياد شباب ناشط في الجمعيات والمؤسسات الثقافية له، وذلك للخروج بالفعل الثقافي من الفضاءات المغلقة حسب ما بينه مدير المركب الثقافي بالمنستير فهد بنحمودة.
وانطلقت تجربة "سوق الكلام " يوم 14 جويلية 2018 بفضاء "نجمة الشمال" بتونس بمبادرة من الشاعرة والقاصة زينب الهداجي.
وترتكز التظاهرة على تنقل "سوق الكلام" إلى الشباب في عديد المناطق منها صفاقس والحامة وجندوبة وبني خداش والمنستير.
وستنتظم سوق الكلام في آخر أسبوع من شهر مارس المقبل بجربة وصفاقس وفي النصف الأوّل من أفريل في المهدية ثم في المركز الثقافي الشعانبي بالقصرين.
En continu
- Hier 20:10 قابس: أكثر من 70 عارضا في معرض قابس التجاري
- Hier 19:14 هل تكون 2020 سنة التجارة الإلكترونية في تونس
- Hier 21:27 الناصفي يستقيل من مشروع تونس
- Hier 17:46 جاري البحث عن شوقي الطبيب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:36
|18:10
|15:40
|12:40
|06:58
|05:31
|
10°
|21°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|8°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|21°-8
|22°-8
|19°-11
|15°-7
|20°-6
Follow @babnet_Tunisie
(107 301) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 87 251) اخر ما دوّنت لينا بن مهني رحمها ا
( 53 219) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 950) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 430) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 385) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 49 506) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 456) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 47 938) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 46 960) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 211) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 910) سيف الدين مخلوف: ملخر .. لن نقبل
( 43 713) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 692) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 458) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 054) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 039) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 34 895) فيروس كورونا: أكثر من 2400 حالة وف
( 34 547) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 32 705) ردا على محاولات تحجيمها : النهضة ت
Par:kamelnet ( )
Sur:لماذا نرحّب جدا.. وكثيرا.. بالأمير الحرّ في بلاد الأحرار