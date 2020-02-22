الجامعة العامة للعمال البلديين تنشر اجراءات الإضراب العام ليومي 26 و27 فيفري

Samedi 22 Février 2020
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وات - أعلنت الجامعة العامة للبلديين، التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، عن إجراءات الإضرب العام لعمال البلديات في مجال النظافة يومي 26 و27 فيفري الجاري، والذي كانت أعلنت عنه بسبب خلافات مع سلطة الإشراف في بلدية تونس ووزارة الشؤون المحلية، حول تحقيق جملة من المطالب التي تهم تحسين جرايات العمال وظروف العمل وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل العمال البلديين.
وينطلق الإضراب في الساعة الصفر ليوم الإربعاء 26 فيفري، وينتهي في منتصف ليلة الخميس 27 فيفري، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الجامعة العامة للبلديين.
ويشمل الإضراب كافة مصالح النظافة بالبلديات باستثناء عمال المقابر في كافة أنحاء الجمهورية.
وكان العمال البلديون أضربوا مدة 4 أيام بتونس العاصمة في شهر جانفي الماضي.
وقد أقرت الهيئة الإدارية للجامعة العامة يوم 31 جانفي إضرابا عاما في كامل البلاد في مختلف المصالح البلدية المعنية بأعمال النظافة وجمع الفضلات.
وات - أعلنت الجامعة العامة للبلديين، التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، عن إجراءات الإضرب العام لعمال البلديات في مجال النظافة يومي 26 و27 فيفري الجاري، والذي كانت أعلنت عنه بسبب خلافات مع سلطة الإشراف في بلدية تونس ووزارة الشؤون المحلية، حول تحقيق جملة من المطالب التي تهم تحسين جرايات العمال وظروف العمل وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل العمال البلديين.
وينطلق الإضراب في الساعة الصفر ليوم الإربعاء 26 فيفري، وينتهي في منتصف ليلة الخميس 27 فيفري، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الجامعة العامة للبلديين.
ويشمل الإضراب كافة مصالح النظافة بالبلديات باستثناء عمال المقابر في كافة أنحاء الجمهورية.
وكان العمال البلديون أضربوا مدة 4 أيام بتونس العاصمة في شهر جانفي الماضي.
وقد أقرت الهيئة الإدارية للجامعة العامة يوم 31 جانفي إضرابا عاما في كامل البلاد في مختلف المصالح البلدية المعنية بأعمال النظافة وجمع الفضلات.
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