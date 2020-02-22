تطاوين: يوم اعلامي حول مقتضيات قانون المالية 2020

Samedi 22 Février 2020



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وات

- ببادرة من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتطاوين، انتظم، اليوم السبت، يوم اعلامي حول "مقتضيات قانون المالية لسنة 2020"، تم التطرق خلاله، بالخصوص، إلى الاجراء المتعلق بأبناء تونس في الخارج والخاص بتعهد قانون المالية بتحمل الدولة مصاريف تحويل الاموال من الخارج.وبالمناسبة، استعرض رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية بالادارة العامة للاداءات، يحي الشملالي، مختلف الاجراءات الخاصة بقانون المالية للسنة الجارية وأجاب عن مختلف تساؤلات الحاضرين.وقال، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، إن "وزير المالية سيصدر قرارا لتحديد صيغة تطبيق هذا القانون الذي من ايجابياته أن التحويل من الخارج عبر البريد التونسي او البنوك العمومية او الايداع بحساب جار لا تخضع فائدته للضريبة".وأشار إلى ان البنك المركزي سيصدر من جهته منشورا في هذا الشأن حول توريد العملة الصعبة، ملاحظا ان قانون المالية للسنة الجارية لم يتضمن اجراءات جديدة، الا أنه يشمل اجراءات مبسطة باعتباره أعد من قبل حكومة متخلية، وفق تقديره.هدية