احباء النادي البنزرتي يغلقون الجسر المتحرك‎

Mercredi 25 Decembre 2019
وات - نفّذ اليوم عدد غفير من جماهير النادي الرياضي البنزرتي مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام ساعة شارع الحبيب بورقيبة قبل الوصول إلى مقرّ الولاية مرورا بمقر البلدية وبمختلف الانهج الرئيسية والفرعية بالمدينة، أعرب خلالها المحتجون من الجماهير الوفية للنادي عن رفضهم لما يتعرض له النادي ممّا وصفوه من مظالم بسبب تأخّر إنجاز مشروع إعادة تعشيب أرضية ملعب 15 اكتوبر وتهيئته بطريقة لائقة وما رافق ذلك من تداعيات مالية سلبية وأيضا رياضية على الجمعية والمشاق التي تتكبّدها جماهير النادي، مطالبين السلطات المعنية التدخل العاجل لاعادة الحق إلى أصحابه وتحديد المسؤوليات .
وتوجّه المحتجون إلى مدخل الجسر المتحرك والتجمهر بالمكان وإغلاقه بالكامل أمام حركة السير في الاتجاهين لاكثر من ساعة تعبيرا عن احتجاجهم .
وكانت السلط الجهوية أحالت أمس ملفّي أشغال مشروعي اعادة تعشيب الارضية الرئيسية والارضية الفرعية لملعب 15 اكتوبر والارضية الرئيسية لملعب فريق الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة على انظار النيابة العمومية لتولّي التحقيق بشأن شبهات الفساد في المشروعين .
وتوجّه المحتجون إلى مدخل الجسر المتحرك والتجمهر بالمكان وإغلاقه بالكامل أمام حركة السير في الاتجاهين لاكثر من ساعة تعبيرا عن احتجاجهم .
وكانت السلط الجهوية أحالت أمس ملفّي أشغال مشروعي اعادة تعشيب الارضية الرئيسية والارضية الفرعية لملعب 15 اكتوبر والارضية الرئيسية لملعب فريق الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة على انظار النيابة العمومية لتولّي التحقيق بشأن شبهات الفساد في المشروعين .
En continu
- 10:17 اليوم دخول الليالي البيض
- Hier 21:48 جاء يحبو تحت من يمرد...
- Hier 18:52 مغالطات الشيخ راشد و من وراءه
دخول الليالي البيض
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:43
|17:11
|14:51
|12:26
|07:30
|05:57
|
21°
|19°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
11.3 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|19°-12
|19°-13
|17°-13
|16°-11
|15°-10
Follow @babnet_Tunisie
( 98 067) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 73 188) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 72 223) ليلة رعب عاشها 3 ألاف مسافر على ب
( 57 236) الامين البوعزيزي: لو تعرفون سبب ال
( 56 376) الفنان صلاح مصباح يدخل القفص الذه
( 54 376) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 50 642) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 907) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 45 067) ليلة سقوط ''التيار'' بشعار ''ناس ل
( 45 005) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 43 780) جوهر بن مبارك: جنّ جنونهم ان يتولى
( 42 800) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 42 001) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 980) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 930) سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجر
( 38 673) عبد اللطيف العلوي: نعتذر للحمقى وا
( 38 291) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 786) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 557) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 36 388) عماد الدايمي: الشاهد يستعد للقيام
Par:Chebbonatome (Tunisia )
Sur:قيس سعيد: الآفاق واسعة للتعاون بين تونس وتركيا