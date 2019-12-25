Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - 3eesh Enta  

احباء النادي البنزرتي يغلقون الجسر المتحرك‎

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
وات - نفّذ اليوم عدد غفير من جماهير النادي الرياضي البنزرتي مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام ساعة شارع الحبيب بورقيبة قبل الوصول إلى مقرّ الولاية مرورا بمقر البلدية وبمختلف الانهج الرئيسية والفرعية بالمدينة، أعرب خلالها المحتجون من الجماهير الوفية للنادي عن رفضهم لما يتعرض له النادي ممّا وصفوه من مظالم بسبب تأخّر إنجاز مشروع إعادة تعشيب أرضية ملعب 15 اكتوبر وتهيئته بطريقة لائقة وما رافق ذلك من تداعيات مالية سلبية وأيضا رياضية على الجمعية والمشاق التي تتكبّدها جماهير النادي، مطالبين السلطات المعنية التدخل العاجل لاعادة الحق إلى أصحابه وتحديد المسؤوليات .

وتوجّه المحتجون إلى مدخل الجسر المتحرك والتجمهر بالمكان وإغلاقه بالكامل أمام حركة السير في الاتجاهين لاكثر من ساعة تعبيرا عن احتجاجهم .


وكانت السلط الجهوية أحالت أمس ملفّي أشغال مشروعي اعادة تعشيب الارضية الرئيسية والارضية الفرعية لملعب 15 اكتوبر والارضية الرئيسية لملعب فريق الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة على انظار النيابة العمومية لتولّي التحقيق بشأن شبهات الفساد في المشروعين .

  
  
     
  

cadre-5fe912f1dfd6f146c1518a4efb1fc5ac-2019-12-25 13:00:12






0 de 0 commentaires pour l'article 194978



En continu

دخول الليالي البيض

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 | 28 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:11 14:51 12:26 07:30 05:57
21°
 19° % 46 :الرطــوبة
تونــس 12°
11.3 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1219°-1317°-1316°-1115°-10
  • Avoirs en devises
    18848,1

  • (24 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14272 DT        1$ =2,83027 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 dec)   292,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1577279788|194978 2153|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires