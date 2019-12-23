الرابطة 1 / مرحلة الذهاب : برنامج مباريات الجولة 13 الاخيرة

Lundi 23 Decembre 2019
وات - ستقام نهاية الاسبوع الجاري مباريات الجولة 13 الاخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وفق البرنامج التالي :
السبت 28 ديسمبر الساعة 14:00
الملعب التونسي - نادي حمام الأنف
اتحاد بن قردان - الاتحاد المنستيري
الأحد 29 ديسمبر الساعة 14:00
مستقبل سليمان - نجم المتلوي النادي
البنزرتي- اتحاد تطاوين
النادي الصفاقسي - هلال الشابة
الثلاثاء 31 ديسمبر الساعة 14:00
الترجي الرياضي - شبيبة القيروان
السبت 04 جانفي 2020
النجم الساحلي - النادي الافريقي
السبت 28 ديسمبر الساعة 14:00
الملعب التونسي - نادي حمام الأنف
اتحاد بن قردان - الاتحاد المنستيري
الأحد 29 ديسمبر الساعة 14:00
مستقبل سليمان - نجم المتلوي النادي
البنزرتي- اتحاد تطاوين
النادي الصفاقسي - هلال الشابة
الثلاثاء 31 ديسمبر الساعة 14:00
الترجي الرياضي - شبيبة القيروان
السبت 04 جانفي 2020
النجم الساحلي - النادي الافريقي
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Par:NOURMAHMOUD (Tunisia )
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