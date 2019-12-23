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الرابطة 1 / مرحلة الذهاب : برنامج مباريات الجولة 13 الاخيرة

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
وات - ستقام نهاية الاسبوع الجاري مباريات الجولة 13 الاخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وفق البرنامج التالي :

السبت 28 ديسمبر الساعة 14:00


الملعب التونسي - نادي حمام الأنف

اتحاد بن قردان - الاتحاد المنستيري

الأحد 29 ديسمبر الساعة 14:00

مستقبل سليمان - نجم المتلوي النادي

البنزرتي- اتحاد تطاوين

النادي الصفاقسي - هلال الشابة

الثلاثاء 31 ديسمبر الساعة 14:00

الترجي الرياضي - شبيبة القيروان

السبت 04 جانفي 2020

النجم الساحلي - النادي الافريقي

  
  
     
  

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