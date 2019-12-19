المنتخب التونسي للاواسط يواجه نظيره الياباني في تجربة ودية ثانية يوم السبت المقبل برادس

Jeudi 19 Decembre 2019
وات - يجري المنتخب التونسي للأواسط يوم السبت المقبل على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر مباراة دولية ودية ثانية امام نظيره الياباني بالملعب الأولمبي برادس.
وسيدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي يتركب من وليد منصري كحكم ساحة ومروان العمراني كحكم مساعد اول وأسامة البجاوي كحكم مساعد ثان.
وكان المنتخب الياباني فاز في المباراة الودية الاولى التي اقيمت يوم الثلاثاء الماضي بملعب رادس 1-3.
وسيدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي يتركب من وليد منصري كحكم ساحة ومروان العمراني كحكم مساعد اول وأسامة البجاوي كحكم مساعد ثان.
وكان المنتخب الياباني فاز في المباراة الودية الاولى التي اقيمت يوم الثلاثاء الماضي بملعب رادس 1-3.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:07
|14:48
|12:23
|07:27
|05:54
|
16°
|14°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|14°-11
|20°-11
|20°-15
|18°-14
|18°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 96 445) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 666) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 72 676) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 363) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 984) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 044) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 196) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 448) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 44 392) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 42 984) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 42 609) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 985) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 764) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 149) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 310) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 37 895) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 628) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 321) ليلى الحداد: ما تم حجزه في منزل سا
( 36 023) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 35 895) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
Par:karimyousef (France )
Sur: العلوي لعبير موسي: الاخوان اشرف من ''وسخ'' التجمع و''Strip-tease'' السياسي في البرلمان ما يوصلش