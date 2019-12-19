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المنتخب التونسي للاواسط يواجه نظيره الياباني في تجربة ودية ثانية يوم السبت المقبل برادس

Jeudi 19 Decembre 2019

Jeudi 19 Decembre 2019
وات - يجري المنتخب التونسي للأواسط يوم السبت المقبل على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر مباراة دولية ودية ثانية امام نظيره الياباني بالملعب الأولمبي برادس.
وسيدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي يتركب من وليد منصري كحكم ساحة ومروان العمراني كحكم مساعد اول وأسامة البجاوي كحكم مساعد ثان.
وكان المنتخب الياباني فاز في المباراة الودية الاولى التي اقيمت يوم الثلاثاء الماضي بملعب رادس 1-3.


  
  
     
  

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