صافرة من تاهيتي للقاء الترتيبي بين الترجي والسد بمونديال الاندية

Lundi 16 Decembre 2019



وات

- عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم عبد القادر زيتوني من تاهيتي لادارة المباراة الترتيبية من اجل تحديد صاحب المركز الخامس ضمن مونديال الاندية بين الترجي الرياضي التونسي والسد القطري المقررة يوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت تونس.وسيكون الحكمان المساعدان من رومانيا اوكتافيان سوفر وسيباستيان جورج.وكان الترجي الرياضي خسر في الدور ربع النهائي امام الهلال السعودي بهدف دون رد بينما انهزم السد القطري في الدور ذاته امام مونتيري المكسيكي 2-3 بعد ان تغلب في الدور الاول على هينجين من كاليدونيا الجديدة 3-1.