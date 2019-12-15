اكثر من 3000 شاب في مهرجان الشباب بشارع الحبيب بورقيبة يوم السبت المقبل

Dimanche 15 Decembre 2019



وات

- تنظم الكشافة التونسية يوم السبت 21 ديسمبر الجاري الدورة الخامسة من مهرجان الشباب وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحاً بشارع الحبيب بورقيبة ويتواصل النشاط إلى حدود الساعة السابعة ليلاً.ويتضمن البرنامج فقرات تنشيطية وتربوية متنوعة من خلال عدد مهم من الورشات والمعارض وعروض فنية تبرز أهم مجالات عمل المنظمة الكشفية بالتعاون والشراكة مع عديد الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحكومية .وسيحضر المهرجان شباب من عدد من الدول على غرار الأردن والدنمارك.