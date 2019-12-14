مجموعة ''حلم'' الموسيقية تحيي حفلا فنيا متميزا على خشبة المسرح البلدي بصفاقس لفائدة ذوي الدخل المحدود

Samedi 14 Decembre 2019
وات - احتضن فضاء المسرح البلدي بصفاقس، ليلة الجمعة، حفلا فنيا متميزا أحيته مجموعة "حلم" الموسيقية بقيادة المايسترو هلال بن عمر.
وإيمانا بأن الفن الجميل طريق لنور البصر، ستخصص مداخيل هذا الحفل، الذي أقيم ببادرة من مجموعة "حلم" الموسيقية، بالشراكة مع نادي ليونس طينة الدولي، لإجراء عمليات جراحية على ماء العين لفائدة ذوي الدخل المحدود.
وتضمن الجزء الأول من هذا الحفل الفني، الذي واكبه عدد هام من الجمهور، تقديم باقة من الأغاني التونسية من قبيل "هذه غناية ليهم" للفنان لطفي بوشناق، و"العزول غاب على عنينا" و"شهلولة" للفنان الراحل ابن جهة صفاقس "محمد الجموسي"، وعدد من الأغاني الوطنية، فضلا عن الحضرة الصفاقسية.
أما الجزء الثاني من السهرة، فقد تضمن تقديم وصلات غنائية شرقية صدحت بها حناجر عناصر فرقة "حلم" الموسيقية بصفة جماعية، ومعزوفات لأحلى ما خلدته الفنانة التونسية المرحومة "ذكرى محمد"، نفذها المايسترو هلال بن عمر بآلة الكمان، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
يذكر أن الباحث في التاريخ "زاهر كمون"، قدم بين جزءي الحفل، لمحة عن تاريخ المسرح البلدي بصفاقس.
وإيمانا بأن الفن الجميل طريق لنور البصر، ستخصص مداخيل هذا الحفل، الذي أقيم ببادرة من مجموعة "حلم" الموسيقية، بالشراكة مع نادي ليونس طينة الدولي، لإجراء عمليات جراحية على ماء العين لفائدة ذوي الدخل المحدود.
وتضمن الجزء الأول من هذا الحفل الفني، الذي واكبه عدد هام من الجمهور، تقديم باقة من الأغاني التونسية من قبيل "هذه غناية ليهم" للفنان لطفي بوشناق، و"العزول غاب على عنينا" و"شهلولة" للفنان الراحل ابن جهة صفاقس "محمد الجموسي"، وعدد من الأغاني الوطنية، فضلا عن الحضرة الصفاقسية.
أما الجزء الثاني من السهرة، فقد تضمن تقديم وصلات غنائية شرقية صدحت بها حناجر عناصر فرقة "حلم" الموسيقية بصفة جماعية، ومعزوفات لأحلى ما خلدته الفنانة التونسية المرحومة "ذكرى محمد"، نفذها المايسترو هلال بن عمر بآلة الكمان، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
يذكر أن الباحث في التاريخ "زاهر كمون"، قدم بين جزءي الحفل، لمحة عن تاريخ المسرح البلدي بصفاقس.
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Par:Amir1 ( )
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