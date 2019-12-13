هبوب رياح قوية الى قوية جدا بقية يوم الجمعة وغدا السبت

Vendredi 13 Decembre 2019



وات

- أكد المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة أصدرها الجمعة، هبوب رياح قوية الى قوية جدا بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات حيث تتراوح سرعتها القصوى من 60 الى 80 كلم/س بقية اليوم الجمعة وغدا السبت.ويتوقع المعهد أن تتجاوز هذه الرياح 100 كلم/ س في شكل هبات وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.