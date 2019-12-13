17 ديسمبر 2019 يوم عطلة رسمية بولاية سيدي بوزيد (الاتحاد الجهوي للشغل)

Vendredi 13 Decembre 2019



وات

- أكد الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد في بلاغ اصدره، اليوم الجمعة، أن الثلاثاء القادم 17 ديسمبر سيكون يوم عطلة رسمية.ودعا كافة الشغالين بالفكر والساعد الى المشاركة في الاحتفالات الخاصة بإحياء الذكرى التاسعة لثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي 2010 ثورة الحرية والكرامة، وفق ما جاء في نصّ البلاغ.من جانبه، جدّد محمد الازهر قمودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، في تصريح لـ"وات"، مطالبته الحكومة بإقرار 17 ديسمبر من كل سنة يوم عطلة رسمي وعيدا وطنيا، معتبرا ان تعليق العمل يأتي تخليدا لذكرى الثورة و تكريسا للتأريخ الصحيح لها.وقد اعد الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد برنامجا خاصا لإحياء فعاليات الذكرى التاسعة لثورة 17 ديسمبر 2010 بإشراف الامين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، تضمن تجمّعا عماليا امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وعرضا موسيقيا تحييه فرقة الحمائم البيض.