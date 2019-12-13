سوسة : دعوة إلى مهنيي وكالات الاسفار والسياحة بجهة سوسة القنطاوي الى تعزيز مجهودات التامين الذاتي للحافلات السياحية

Vendredi 13 Decembre 2019



وات

- دعا والي سوسة عادل الشليوي خلال جلسة عمل عقدها بمقرّ الولاية مع مهنيي وكالات الاسفار والسياحة بجهة سوسة القنطاوي الى تعزيز مجهودات التأمين الذاتي للحافلات السياحية والتأكّد من سلامتها قبل استعمالها.ودعا أيضا خلال هذه الجلسة التي انعقدت مساء امس الخميس الى وجوب إيداع برامج الرحلات السياحية للتأشير عليها قبل 24 ساعة لدى مصالح المندوبية الجهوية للسياحة التي تتولى بدورها اعلام المصالح الأمنية، مؤكّدا أهمية ركن وسائل النقل السياحي خلال فترات الترقب والراحة بماوي محروسة وتجنب الاماكن المكتظة والطريق العام.وتم خلال الجلسة التي حضرها بالخصوص عدد من سامي الإطارات الأمنية والحماية المدنية تقديم بعض المؤشرات التي تهم الموسم السياحي بولاية سوسة والذي تميز بالخصوص باستقبال جهة سوسة والقنطاوي السياحية مليون و219 الف سائح الى موفى نوفمبر الماضي.وأشار في هذا السياق المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد ان مصالح المندوبية قامت خلال الموسم السياحي الحالي ب427 عملية تفقد ل196 وكالة اسفار، مؤكّدا ضرورة الاعلام بكل رحلة بواسطة حافلة سياحية سواء كانت نقلا عرضيا او نقلا سياحيا.وأكّد أيضا أن كل رحلة تضم سياح أجانب ولا تتحصل على تاشير من مصالح مندوبية السياحة ولا تتضمن برنامج الرحلة ومسارها مخالفة للقانون.