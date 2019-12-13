سوسة : دعوة إلى مهنيي وكالات الاسفار والسياحة بجهة سوسة القنطاوي الى تعزيز مجهودات التامين الذاتي للحافلات السياحية

Vendredi 13 Decembre 2019
وات - دعا والي سوسة عادل الشليوي خلال جلسة عمل عقدها بمقرّ الولاية مع مهنيي وكالات الاسفار والسياحة بجهة سوسة القنطاوي الى تعزيز مجهودات التأمين الذاتي للحافلات السياحية والتأكّد من سلامتها قبل استعمالها.
ودعا أيضا خلال هذه الجلسة التي انعقدت مساء امس الخميس الى وجوب إيداع برامج الرحلات السياحية للتأشير عليها قبل 24 ساعة لدى مصالح المندوبية الجهوية للسياحة التي تتولى بدورها اعلام المصالح الأمنية، مؤكّدا أهمية ركن وسائل النقل السياحي خلال فترات الترقب والراحة بماوي محروسة وتجنب الاماكن المكتظة والطريق العام.
وتم خلال الجلسة التي حضرها بالخصوص عدد من سامي الإطارات الأمنية والحماية المدنية تقديم بعض المؤشرات التي تهم الموسم السياحي بولاية سوسة والذي تميز بالخصوص باستقبال جهة سوسة والقنطاوي السياحية مليون و219 الف سائح الى موفى نوفمبر الماضي.
وأشار في هذا السياق المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد ان مصالح المندوبية قامت خلال الموسم السياحي الحالي ب427 عملية تفقد ل196 وكالة اسفار، مؤكّدا ضرورة الاعلام بكل رحلة بواسطة حافلة سياحية سواء كانت نقلا عرضيا او نقلا سياحيا.
وأكّد أيضا أن كل رحلة تضم سياح أجانب ولا تتحصل على تاشير من مصالح مندوبية السياحة ولا تتضمن برنامج الرحلة ومسارها مخالفة للقانون.
ودعا أيضا خلال هذه الجلسة التي انعقدت مساء امس الخميس الى وجوب إيداع برامج الرحلات السياحية للتأشير عليها قبل 24 ساعة لدى مصالح المندوبية الجهوية للسياحة التي تتولى بدورها اعلام المصالح الأمنية، مؤكّدا أهمية ركن وسائل النقل السياحي خلال فترات الترقب والراحة بماوي محروسة وتجنب الاماكن المكتظة والطريق العام.
وتم خلال الجلسة التي حضرها بالخصوص عدد من سامي الإطارات الأمنية والحماية المدنية تقديم بعض المؤشرات التي تهم الموسم السياحي بولاية سوسة والذي تميز بالخصوص باستقبال جهة سوسة والقنطاوي السياحية مليون و219 الف سائح الى موفى نوفمبر الماضي.
وأشار في هذا السياق المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد ان مصالح المندوبية قامت خلال الموسم السياحي الحالي ب427 عملية تفقد ل196 وكالة اسفار، مؤكّدا ضرورة الاعلام بكل رحلة بواسطة حافلة سياحية سواء كانت نقلا عرضيا او نقلا سياحيا.
وأكّد أيضا أن كل رحلة تضم سياح أجانب ولا تتحصل على تاشير من مصالح مندوبية السياحة ولا تتضمن برنامج الرحلة ومسارها مخالفة للقانون.
En continu
- Hier 21:42 هل يغامر الجيش الجزائري بجولة ثانية؟
- Hier 21:21 سي الحبيب... شكر الله سعيكم
- Hier 20:56 سيدي الرئيس.. و بعد
- Hier 20:44 الغنوشي يستقبل وفدا برلمانيا فرنسيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:06
|14:46
|12:20
|07:23
|05:50
|
17°
|18°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|18°-17
|20°-14
|20°-11
|22°-12
|21°-15
Follow @babnet_Tunisie
(118 836) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 94 873) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 162) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 778) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 654) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 653) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 611) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 172) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 52 029) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 249) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 174) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 992) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 086) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 380) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 542) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 507) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 014) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 530) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 38 886) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 874) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
Par:BABANETTOO (France )
Sur: ميناء حلق الوادي: سرقة ملابس جديدة قادمة من سويسرا لأطفال الكاف واستبدالها بملابس قديمة