البرلمان: جلسة عامة يوم الإربعاء 18 ديسمبر 2019 للحوار مع الحكومة حول فاجعة عمدون

Jeudi 12 Decembre 2019



باب نات

- أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، ظهر يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 على اجتماع مكتب المجلس.وأقرّ المكتب برنامج عمل المجلس إلى غاية مُوفى السنة الحالية في ما يتعلّق بالأولويات التشريعية والرقابية والانتخابية.وقرّر من جهة أخرى عقد جلسة عامة يوم الإربعاء 18 ديسمبر 2019 للحوار مع الحكومة حول فاجعة عمدون من ولاية باجة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين.كما قرّر عقد جلسة عامة يوم الخميس 19 ديسمبر 2019 للإعلان عن تركيبة اللجان القارة التشريعية واللجان الخاصة، والإنطلاق في تنصيبها ، على ان يتم تخصيص الأسبوع من 23 إلى 27 ديسمبر لعمل اللجان.وأحال المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية للحكومة في إطار ممارسة المجلس لدوره الرقابي .ونظر في نهاية أشغاله في النشاط الخارجي للمجلس.وعقد المكتب اجتماعا ثان بحضور رؤساء الكتل ، تمّ خلاله الاتفاق على ضبط حصص العضوية والمسؤوليات صلب مكاتب اللجان القارة التشريعية واللجان الخاصة.