وزيرة الصحة بالنيابة: فتح 630 خطة اضافية في مناظرات الاقامة في الطب منذ سنة 2017 لفائدة الجهات ذات الاولوية

Jeudi 12 Decembre 2019



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- قالت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ اليوم الخميس ان وزارة الصحة فتحت 630 خطة اضافية في مناظرات الاقامة في الطب منذ سنة 2017 لفائدة الجهات ذات الاولوية، من بينها 150 خطة لسنة 2019 وأكدت بالشيخ خلال نقطة اعلامية برئاسة الحكومة خصصت لعرض انجازات وزارة الصحة من سنة 2016 الى غاية 2019، ان الوزارة حرصت على دعم طب الاختصاص بالجهات ذات الاولوية عبر تنفيذ سلسلة من المشاريع منذ 3 جانفي 2016 بميزانية قدرها 26 مليون دينار، شملت 22 مستشفى جهوي من جملة 25 مستشفى جهوي مبرمج، لافتة الى ان جهة تطاوين قد تصدرت عدد ايام العمل المنجزة في اطار هذا البرنامج.وأضافت الوزيرة، ان نسبة التغطية بالاختصاصات الطبية المعنية قد بلغت 81 بالمائة سنة 2018 وتم تسجيل 100 بالمائة في اختصاصي الانعاش الطبي والجراحة العامة، و54 بالمائة بالنسبة للتصوير الطبي، مشيرة الى تطوير طب العائلة لأول مرة الى طب اختصاص لتتخرج الدفعة الاولى من المختصين في طب العائلة في اوائل سنة 2020 وثمنت بالشيخ جهود تعزيز انشطة زرع الاعضاء خلال السنوات الاربع الاخيرة، ومنها استئناف نشاط زرع الاعضاء في تونس، مذكرة بانه تم استئناف زراعة القلب بعد توقف دام اكثر من 15 سنة، علاوة على تمكن الفرق الطبية بالمؤسسات العمومية خلال سنة 2019 من اجراء 6 عمليات زرع قلب، و10 عمليات زرع كبد لكهول و15 عملية زرع كبد لأطفال، و76 عملية زرع للكلى من بينها 28 عملية من متبرع في حالة وفاة دماغي.