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نابل: حادث مرور يسفر عن إصابة 5 أشخاص من بينهم عسكريين اثنين

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
وات - جدّ، بعد ظهر اليوم الخميس، حادث مرور بالطريق الجهوية عدد 43 الرابطة بين معتمديتي منزل تميم ومنزل بوزلفة من ولاية نابل، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة من بينهم امرأة في حالة حرجة، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية لـ(وات).
وبيّن المصدر ذاته، أنّ من بين المصابين عسكريين اثنين كانا على متن سيّارة إدارية تابعة للثكنة العسكرية بقليبية، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بمنزل تميم لتقلي العلاج.

وتتمثّل صورة الحادث في اصطدام 3 سيارات على مستوى المفترق المؤدي إلى منطقة تامزراط من معتمدية منزل تميم.


  
  
     
  

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