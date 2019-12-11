البنك الاوروبي للإعمار والتنمية يمنح قرضابقيمة 45 مليون أورو لتجديد اسطول عربات الخط تونس/ المرسى

Mercredi 11 Decembre 2019
وات - يمنح البنك الاوروبي للإعمار والتنمية قرضا بقيمة 45 مليون أورو (ما يناهز 145 مليون دينار) لشركة نقل تونس بمقتضى اتفاقية يتم توقيعها غدا، الخميس، بتونس.
وسيوجّه القرض لتغطية جزء من نفقات مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين (اقتناء 18 عربة) للخط تونس-حلق الوادي-المرسى ( ت ج م ).
وسيتولى التوقيع على اتفاقية التمويل كلا من وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم، ومديرة إدارة البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، سو بارات.
وسيوجّه القرض لتغطية جزء من نفقات مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين (اقتناء 18 عربة) للخط تونس-حلق الوادي-المرسى ( ت ج م ).
وسيتولى التوقيع على اتفاقية التمويل كلا من وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم، ومديرة إدارة البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، سو بارات.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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