اتحاد اجابة يدعو الى ان يكون وزير التعليم العالي صاحب رؤية اصلاحية بعيدا عن التجاذبات السياسية والنقابية

Mardi 10 Decembre 2019
وات - دعا اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة" الى ان يكون وزير التعليم العالي في الحكومة القادمة ملمّا بمشاكل القطاع ومشاغل الجامعيين وان يكون صاحب رؤية اصلاحية بعيدا عن التجاذبات السياسية والنقابية ومكرسا لمبدأ التعددية والتشاركية النقابية.
وبين في بلاغ له نشره الاثنين على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايس بوك، أنه يتابع الشان العام بانشغال شديد ملاحظا تغييب تشريك المنظمات الممثلة للاساتذة الجامعيين في بناء استراتيجيات وسياسات وخيارات الدولة وعلى رأسهم نقابة "اجابة".
واوضح ان" الخطاب الحالي للقائمين على الدولة لا يبالي بإرساء مناهج الاصلاح لمنظومتي التعليم العالي والبحث العلمي"، فضلا عن تواصل نزيف هجرة الكفاءات الجامعية نحو الخارج وبطالة الالاف من الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وذكّر بمطالب الاساتذة الجامعيين التي قامت على اساسها التحركات الاحتجاجية منذ سنة 2018، والمتمثلة في احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية على اساس الشهائد العلمية وضخّ الامكانيات الازمة للبحث العلمي وتحسين البنية التحتية للمؤسسات الجامعية وسن نظام اساسي جديد للاساتذة الجامعيين الباحثين.
وبين في بلاغ له نشره الاثنين على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايس بوك، أنه يتابع الشان العام بانشغال شديد ملاحظا تغييب تشريك المنظمات الممثلة للاساتذة الجامعيين في بناء استراتيجيات وسياسات وخيارات الدولة وعلى رأسهم نقابة "اجابة".
واوضح ان" الخطاب الحالي للقائمين على الدولة لا يبالي بإرساء مناهج الاصلاح لمنظومتي التعليم العالي والبحث العلمي"، فضلا عن تواصل نزيف هجرة الكفاءات الجامعية نحو الخارج وبطالة الالاف من الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وذكّر بمطالب الاساتذة الجامعيين التي قامت على اساسها التحركات الاحتجاجية منذ سنة 2018، والمتمثلة في احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية على اساس الشهائد العلمية وضخّ الامكانيات الازمة للبحث العلمي وتحسين البنية التحتية للمؤسسات الجامعية وسن نظام اساسي جديد للاساتذة الجامعيين الباحثين.
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Par:tfouhrcd (Germany )
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