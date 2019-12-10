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وزارة الصحة تدعو المواطنين الى توخي المزيد من الحذر عند استعمال وسائل التدفئة التقليدية

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
وات - دعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي المزيد من الحذر عند استعمال وسائل التدفئة التقليدية مثل الكانون أو آلات التدفئة بالغاز أو بالبترول والتّي يمكن أن تؤدّي إلى الاختناق (زنزانة) بأحادي أكسيد الكربون.

وذكرت، في بلاغ لها الثلاثاء، أن حالة التسمم تحدث عند استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون وتكمن الخطورة في استحالة التفطن لوجوده باعتباره لا لون ولا رائحة له.
واوضحت ان أعراض حالات التسمم بهذا الغاز تتمثل في الصداع والدوار والإحساس بالنعاس والقيء، ويمكن أن تتعكر الحالة وتسبب ضيقا في التنفس وخللا في وظائف الجهاز العصبي والقلب وفقدانا للوعي مما قد يؤدي إلى الموت السريع.


وفي حالة تعرض شخص للاختناق، شددت الوزارة على ضرورة الإسراع بإخراجه فورا إلى فضاء مفتوح واستدعاء الطبيب أو الاتصال بالحماية المدنية عند ظهور أعراض التسمم.

وحرصا على تأمين سلامة المواطن وأمام الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الأيّام اكدت وزارة الصحة على ضرورة التقيد التام باحترام الإجراءات الوقائية من خلال إطفاء وسائل التدفئة وعدم تركها بالغرفة أثناء النوم وبصيانتها بصفة دورية وبالحرص على تهوئة كامل الغرف.
دلال

  
  
     
  

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