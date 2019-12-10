وزارة الفلاحة تحذر البحارة من المجازفة بالابحار اليوم الثلاثاء بسبب هيجان البحر وسرعة الرياح

Mardi 10 Decembre 2019



وات

- حذّرت وزارة الفلاحة، الثلاثاء، البحارة من المجازفة والابحار داعية إيّاهم غلى أخذ الاحتياطات اللّازمة لتثبيت مراكبهم بمرافئ الموانئ، باعتبار تواصل هبوب الرياح القوية خصوصا بالمرتفعات والمناطق الساحلية والتي ينتظر ان تصل سرعتها الى 80 كلم/س وتتجاوز مؤقتا 100 كلم/س في شكل هبات.وافادت الوزارة، ان بلاغا أصدره المعهد الوطني للرصد الجوي، يؤكد أنّ البحر سيكون هائجا إلى شديد الهيجان وشديد الاضطراب فهائجا ببقية السواحل.كما سيتواصل، حسب المصدر ذاته، نزول الأمطار المتفرقة التي تكتسي صبغة رعدية بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب، علما وأنّه من المتوقع أنّ أعلى الكميات ستسجّل بولايات بنزرت، باجة وجندوبة.واكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنّه تمّ تسخير كل الامكانيات البشرية واللوجستية بالمندوبيات الجهوية للفلاحة بالولايات المعنية وبالجهات المجاورة كما أنّ لجنة اليقظة ومتابعة الوضع المناخي في حالة انعقاد دائم للتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، مع تكثيف المراقبة واليقظة لمستوى السدود والبحيرات الجبلية.