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قابس: ممثلون من المجتمع المدني يشتكون من الوضعية المتردية للقطاع الصحي

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
وات - يشتكي العديد من المواطنين ومن ممثلي المجتمع المدني من الوضعية المتردية للقطاع الصحي بقابس ويعتبرون ان الجهة بحاجة الى رعاية اكثر بسبب ما تعيشه من تلوث أثّر سلبا على صحة المواطنين.
ويشكو المستشفى الجهوي بقابس، وفق عدد من ممثلي المجتمع المدني من عديد النقائص التى أثرت سلبا على الخدمات المسداة للمرضى بسبب تعطل انجاز مشاريع مبرمجة من بينها مشروع تقوية أسس وإصلاح هياكل ومباني المستشفى الذي انطلق في سنة 2013 ولم يستكمل إلى اليوم، واحداث وحدة المعالجة بالأشعة المبرمجة بقسم طب الأورام منذ سنة 2014 ولم ترى النور الى حد الآن.

وبين رئيس جمعية "قابس بيئة وصحة"، صلاح رحيم ان من بين المشاريع المعطلة، المنبثقة عن المجلس الجهوي للصحة المنعقد بوزارة الصحة يوم 20 جوان 2019 ، وشدد على ان المستشفى يعاني من نقص في اطباء الاختصاص خاصة بالنسبة لاختصاصات التخدير والإنعاش والأشعة.

وطالب، وزارة الصحة، بتنفيذ قرارها المتعلق بتطوير قسمي الأعصاب والطب الفيزيائي والوظيفي الى قسمين جامعيين وبتوسيع قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقابس، وبانجاز وحدة الاشعة بقسم طب الاورام، وشدد على ضرورة وضع حد للمعاناة التي يعيشها المرضى بالأورام الذين يضطرون للتنقل الى صفاقس او العاصمة لتلقي العلاج.

  
  
     
  

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