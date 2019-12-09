قبلي: رقمنة قسم الاشعة لقراءة صور الاشعة عن بعد يبدأ فعليا خلال شهر جانفي 2020

Lundi 09 Decembre 2019



وات

- أعلن المدير الجهوي للصحة بقبلي، جوهر المكني، في تصريح لصحفية (وات) أن رقمنة قسم الاشعة لقراءة صور الاشعة بالمفراس "السكانار"عن بعد سينطلق خلال شهر جانفي 2020 وذلك بالتنسيق مع المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.وأشار المكني إلى أن الاعداد لهذا المشروع الهام قد انطلق منذ نوفمبر الفارط ويتواصل خلال هذه الفترة بتدريب الفريق العامل على استعمال هذه التقنية لتكون له القدرة على ارسال المعطيات واستقبالها بالسرعة المطلوبة.وياتي المشروع في اطار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لوزارة الصحة لرقمنة الصحة الذي انطلق سنة 2019 والذي يشمل بولاية قبلي، بالخصوص، رقمنة المخبر الجهوي وقسم التصوير، بالاضافة الى التصرف في المواعيد عن بعد بهدف تمكين المواطن من خدمات جيدة وسريعة.وأوضح المدير الجهوي أن التصرف في المواعيد عن بعد ياتي استجابة لمطالب المواطنين باعتبار طبيعة الجهة التي تتميز بتباعد المسافات بين مراكز الصحة الاساسية والمستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي وسيمكن المرضى من الحصول على مواعيد مضبوطة خاصة بالنسبة لطب الاختصاص عبر بعث ارسالية هاتفية للمريض تعلمه بموعده، مبينا انه تم بعد في هذا الاطار تركيز مكتبين في معتمديتي سوق الأحد ودوز على ان يتم قريبا تركيز مكتب مماثل في معتمدية الفوار، بالاضافة الى تواصل تنفيذ برنامج تكوين الاعوان لاسداء هذه الخدمة.و ابرز انه سيتم في اطار دعم المنظومة الصحية بالجهة مواصلة تعزيز الخط الاول بعدة مشاريع من ابرزها المركز الوسيط بالبلديات بعد ان انتهت اشغاله، والمركز الوسيط برجيم معتوق الذي انطلقت اشغاله في شهر مارس 2019 في انتظار انطلاق اشغال المركزين المبرمجين في اطار مشروع التنمية المندمج بجمنة والنوايل.وأشار إلى أن المنظومة الصحية بقبلي ستتعزز ببناء قسم العمليات بالمستشفى الجهوي بقبلي.وسيضم هذا المشروع الذي قدرت تكلفته ب4 فاصل 7 مليون دينار والممول من البنك الكويتي، بالخصوص، 5 قاعات عمليات و وحدة تعقيم مركزي.واوضح ان ولاية قبلي مدرجة ب"مشروع الصحة عزيزة" الذي يشمل جانبا تكوينيا لاعوان الصحة واطاراتها لتطوير مهاراتهم في استعمال التقنيات الحديثة ولتكوين الاداريين في حسن التصرف، بالاضافة الى محور يعنى بتعزيز تجهيزات مؤسسات الخط الاول وتوفير الة التصوير للتقصي المبكر لسرطان الثدي بكلفة تناهز 4 مليون دينار.. وذكر المكني أن عدد المشاريع الصحية المدرجة بالمخطط الخماسي لولاية قبلي يصل الى 16 مشروعا بتكلفة تقدر ب21 مليون دينار، بالاضافة الى 18 مشروع صيانة في اطار صيانة مؤسسات صحية بالخط الاول بتكلفة 500 الف دينار و 9 مشاريع في اطار القسط الثالث من مشاريع التنمية المندمجة بقيمة 4 مليون دينار.