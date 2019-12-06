وزارة التربية تشرع قريبا في صرف منحة العودة المدرسية لفائدة المربين

Vendredi 06 Decembre 2019



وات

- شرعت وزارة التربية فور مصادقة لجنة المالية بالبرلمان على الميزانية التكميلية لسنة 2020 في اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة من اجل صرف منحة العودة المدرسية لفائدة جميع المربين، في أقرب الآجال، وفق ما افاد به المكلف بالإعلام بوزارة التربية محمد الحاج طيب.وأوضح الحاج طيب في تصريح (لوات) اليوم الجمعة، انه في اطار هذه الاجراءات سيتم خلال الايام القادمة تنزيل هذه المنحة على منظومة "انصاف" للتصرف الاداري والمالي في المؤسسات العمومية، مع مراعاة صرف المرتبات الشهرية في موعدها.ورجح المتحدث امكانية صرف منحة العودة المدرسية في اواخر شهر ديسمبر الجاري او بداية الاسبوع الاول من شهر جانفي 2020، مشددا على ان الوزارة ستعمل بنسق حثيث على الاسراع في تنزيلها.