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منظمة الطيران المدني الدولي تجدد اعتماد المركز الاقليمي للتدريب في أمن الطيران بتونس

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
وات - أعلن المركز الاقليمي للتدريب في أمن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي، الجمعة، تجديد اعتماده من قبل منظمة الطيران المدني الدولي " الايكاو" كعضو كامل في برنامج التدريب العالمي على الطيران المدني.

وقد تسلم ممثل المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران بتونس، رسميا، درع تجديد اعتماد المركز، يوم الاربعاء الفارط بنيودلهي (الهند) بمناسبة مشاركته في المنتدى السادس للتدريب على الطيران وبرنامج "ترينير بلاس" الذي تنظمه الايكاو من 4 الى 6 ديسمبر 2019 بالعاصمة الهندية نيودلهي، وفق بلاغ اصدره المركز الاقليمي للتدريب في أمن الطيران المدني الدولي.


وأكد البلاغ ان تجديد اعتماد المركز من طرف المنظمة، يعكس التطور النوعي للتدريب في مجال الطيران واعترافا بالمجهودات التي يقدمها لتنمية قدرات العاملين في مجال الطيران المدني وطنيا وإقليميا ودوليا.
ويعد التكريم مكسبا هاما لرفع الكفاءة المهنية المستوجبة لتأمين مستويات امن وسلامة الطيران المدني وخطوة هامة تجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها المركز الاقليمي للتدريب في أمن الطيران للايكاو بتونس والتي يجب مواصلة العمل على تجسيدها.
، حسب البلاغ.


  
  
     
  

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