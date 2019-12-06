منظمة الطيران المدني الدولي تجدد اعتماد المركز الاقليمي للتدريب في أمن الطيران بتونس

Vendredi 06 Decembre 2019
وات - أعلن المركز الاقليمي للتدريب في أمن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي، الجمعة، تجديد اعتماده من قبل منظمة الطيران المدني الدولي " الايكاو" كعضو كامل في برنامج التدريب العالمي على الطيران المدني.
وقد تسلم ممثل المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران بتونس، رسميا، درع تجديد اعتماد المركز، يوم الاربعاء الفارط بنيودلهي (الهند) بمناسبة مشاركته في المنتدى السادس للتدريب على الطيران وبرنامج "ترينير بلاس" الذي تنظمه الايكاو من 4 الى 6 ديسمبر 2019 بالعاصمة الهندية نيودلهي، وفق بلاغ اصدره المركز الاقليمي للتدريب في أمن الطيران المدني الدولي.
وأكد البلاغ ان تجديد اعتماد المركز من طرف المنظمة، يعكس التطور النوعي للتدريب في مجال الطيران واعترافا بالمجهودات التي يقدمها لتنمية قدرات العاملين في مجال الطيران المدني وطنيا وإقليميا ودوليا.
ويعد التكريم مكسبا هاما لرفع الكفاءة المهنية المستوجبة لتأمين مستويات امن وسلامة الطيران المدني وخطوة هامة تجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها المركز الاقليمي للتدريب في أمن الطيران للايكاو بتونس والتي يجب مواصلة العمل على تجسيدها.
، حسب البلاغ.
وقد تسلم ممثل المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران بتونس، رسميا، درع تجديد اعتماد المركز، يوم الاربعاء الفارط بنيودلهي (الهند) بمناسبة مشاركته في المنتدى السادس للتدريب على الطيران وبرنامج "ترينير بلاس" الذي تنظمه الايكاو من 4 الى 6 ديسمبر 2019 بالعاصمة الهندية نيودلهي، وفق بلاغ اصدره المركز الاقليمي للتدريب في أمن الطيران المدني الدولي.
وأكد البلاغ ان تجديد اعتماد المركز من طرف المنظمة، يعكس التطور النوعي للتدريب في مجال الطيران واعترافا بالمجهودات التي يقدمها لتنمية قدرات العاملين في مجال الطيران المدني وطنيا وإقليميا ودوليا.
ويعد التكريم مكسبا هاما لرفع الكفاءة المهنية المستوجبة لتأمين مستويات امن وسلامة الطيران المدني وخطوة هامة تجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها المركز الاقليمي للتدريب في أمن الطيران للايكاو بتونس والتي يجب مواصلة العمل على تجسيدها.
، حسب البلاغ.
En continu
- 10:11 مواطن بلا عنوان
- Hier 20:54 قادرون و بحول الله منتصرون
- Hier 19:28 الشاهد يدشن الطريق السريعة القيروان - سوسة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:17
|07:17
|05:45
|
20°
|20°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|20°-14
|21°-12
|18°-11
|18°-12
|16°-12
Follow @babnet_Tunisie
(117 669) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 93 012) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 477) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 832) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 233) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 405) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 927) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 136) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 730) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 082) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 45 840) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 836) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 43 896) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 796) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 195) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 263) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 121) عبد اللطيف العلوي لسامية عبو: نعا
( 40 098) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 821) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 689) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
Par:ahmed01 (France )
Sur: برهان بسيس: بن علي كان همّو ثمن ''السكالوب'' ويكره السياسيين وكان يردد '' يرزيكم في نخبة تونس''