Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El Atlal  

توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والخطوط التونسية تمكن اطار التدريس الجامعي من اسعار تفاضلية على متن رحلات الناقلة الوطنية

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة الخطوط التونسية، امس الاربعاء، اتفاقية شراكة تمكن إطار التدريس الجامعي من أسعار تفاضلية وامتيازات أخرى على رحلات الناقلة الجوية الوطنية حسب ما اعلنت عنه الوزارة في بلاغ لها الخميس.

وترمي الاتفاقية، التي تولى توقيعها كل من وزير التعليم العالي، سليم خلبوس والرئيس المدير العام للشركة، الياس منكبي، إلى تيسير تنقل الجامعيين إلى الخارج في إطار مهني، (المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وبرامج الحركية الدولية ... ) أو شخصي وعائلي.
وتتضمن الاتفاقية تخفيضات هامة لفائدة المدرسين الجامعيين وأفراد عائلتهم (الازواج والزوجات والأبناء دون الخمسة وعشرين سنة) على كل رحلات الخطوط التونسية انطلاقاً من تونس، فضلا عن امتيازات أخرى تخص الأمتعة، وإمكانية احتساب رحلاتهم بالأسعار التفاضلية صلب برنامج الوفاء الخاص بالمؤسسة.


  
  
     
  

cadre-4cc1596a7f4c85a0f12d30fc9b1e7821-2019-12-05 11:01:40






0 de 0 commentaires pour l'article 193911



En continu

الجمعة 06 ديسمبر 2019 | 9 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:45
17°
 21° % 55 :الرطــوبة
تونــس 13°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1321°-1218°-1118°-1216°-12
  • Avoirs en devises
    18812,3

  • (5 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16535 DT        1$ =2,85486 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 dec)   1054,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575631650|193911 204|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires