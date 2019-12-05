توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والخطوط التونسية تمكن اطار التدريس الجامعي من اسعار تفاضلية على متن رحلات الناقلة الوطنية

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة الخطوط التونسية، امس الاربعاء، اتفاقية شراكة تمكن إطار التدريس الجامعي من أسعار تفاضلية وامتيازات أخرى على رحلات الناقلة الجوية الوطنية حسب ما اعلنت عنه الوزارة في بلاغ لها الخميس.
وترمي الاتفاقية، التي تولى توقيعها كل من وزير التعليم العالي، سليم خلبوس والرئيس المدير العام للشركة، الياس منكبي، إلى تيسير تنقل الجامعيين إلى الخارج في إطار مهني، (المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وبرامج الحركية الدولية ... ) أو شخصي وعائلي.
وتتضمن الاتفاقية تخفيضات هامة لفائدة المدرسين الجامعيين وأفراد عائلتهم (الازواج والزوجات والأبناء دون الخمسة وعشرين سنة) على كل رحلات الخطوط التونسية انطلاقاً من تونس، فضلا عن امتيازات أخرى تخص الأمتعة، وإمكانية احتساب رحلاتهم بالأسعار التفاضلية صلب برنامج الوفاء الخاص بالمؤسسة.
وترمي الاتفاقية، التي تولى توقيعها كل من وزير التعليم العالي، سليم خلبوس والرئيس المدير العام للشركة، الياس منكبي، إلى تيسير تنقل الجامعيين إلى الخارج في إطار مهني، (المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وبرامج الحركية الدولية ... ) أو شخصي وعائلي.
وتتضمن الاتفاقية تخفيضات هامة لفائدة المدرسين الجامعيين وأفراد عائلتهم (الازواج والزوجات والأبناء دون الخمسة وعشرين سنة) على كل رحلات الخطوط التونسية انطلاقاً من تونس، فضلا عن امتيازات أخرى تخص الأمتعة، وإمكانية احتساب رحلاتهم بالأسعار التفاضلية صلب برنامج الوفاء الخاص بالمؤسسة.
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Par:karimyousef (France )
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