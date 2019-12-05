حسناء بن سليمان تؤكد عدم تلقي الهيئة لإشعار من البرلمان بخصوص الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة

Jeudi 05 Decembre 2019



وات

- أوضحت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسناء بن سليمان، أن الهيئة لم تتلق إشعارا من مجلس نواب الشعب بخصوص الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة.وأضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الخميس، أن "طرح فرضية إجراء انتخابات مبكرة، يتم التداول فيها من باب النقاش على أساس الاستعداد لكل الفرضيات"، مبينة في الآن نفسه أن "الحديث عن انتخابات سابقة لأوانها مطروح منذ الإعلان عن النتائج النهائية لأية انتخابات".وكانت مواقع إخبارية تداولت خبرا تضمن تصريحا لعضو هيئة الانتخابات، حسناء بن سليمان، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، مفاده أن البرلمان أشعر الهيئة بالاستعداد لإمكانية اللجوء إلى انتخابات مبكرة.من جانبه، نفى المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي، أن يكون البرلمان قد توجه بطلب إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة.وأكد الفطحلي في تصريح ل(وات)، أن رئيس مجلس نواب الشعب لم يشعر هيئة الانتخابات بإمكانية اللجوء إلى انتخابات مبكرة.