الشاهد يضع في المنستير حجر أساس وحدة صناعية تابعة لشركة يابانية مختصة في كوابل السيارات

Jeudi 05 Decembre 2019



وات

- تولى رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، مساء اليوم الخميس، بالقطب التكنولوجي بالمنستير، وضع حجر الأساس لوحدة صناعية تابعة للمجمع العالمي الياباني "سوميتومو" "سوميتمو والكتريك سيستام أوروبا" المختصة في صناعة الأسلاك الكهربائية والمكوّنات الإلكترونية الموجهة لصناعة السيارات.وأفاد الشاهد في تصريح صحفي أنّ هذا المشروع الضخم الذي أنجز باستثمار خارجي هامّ قدره 67 مليون و600 ألف دينار، سيفتح آفاقا تشغيلية كبرى إذ سيوفر 5 آلاف فرصة عمل منها 20 في المائة لفائدة الإطارات من ولاية المنستير وخارجها.وسينفذ المشروع، وفق ما جاء في تصريح الشاهد، على مرحلتين على مساحة 5 فاصل 6 هكتار منها 31 هك مبنيا، وعلى مرحليتين حيث ينطلق تنفيذ أشغال المرحلة الأولى بداية من الآن وستدخل حيز الانتاج نهاية سنة 2020 وسيوفر ألفي فرصة عمل.وتنجز المرحلة الأولى على مساحة 18 فاصل 465 هك بكلفة 46 مليون و400 ألف دينار وستكون الوحدة الصناعية متخصصة في صناعة كوابل السيارات في حين تنجز المرحلة الثانية من المشروع خلال الفترة 2024-2025 باستثمار قدره 21 مليون و200 ألف دينار وستوفر 3 آلاف موطن شغل وستختص الوحدة الصناعية المنجزة في صناعة كوابل السيارات الكهربائية.وذكر المدير العام لشركة سوميتومو الكتريك سيستام تونس، لوسيان انقلسكو، من جهته بأنّ أول منتوجات هذه الوحدة الصناعية سيتم تصديرها نحو فرنسا وتركيا واسبانيا، مشيرا إلى أنه تم اختيار الانتصاب في البلاد التونسية لأنّه تتوفر بها فرص استثمار، ولقرب موقعها الجغرافي من أوروبا، ولما تزخر به من إطارات ويد عاملة ذات كفاءة.ويوفر مجمع سوميتومو الكتريك الصناعي المحدث في أفريل 1897 نحو 250 ألف موطن شغل في عدد من بلدان العالم، ومن أبرز حرفائه في أوروبا فيات وفورد وهوندا ونيسان ورينولد وسودوكو وتويوتا وفولزفاغن.