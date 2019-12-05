بنزرت: وفاة طفل غرقا في برميل من الماء بسجنان

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - تعهّدت مصالح الحرس الوطني بسجنان من ولاية بنزرت، اليوم الخميس، بالتحقيق في حادثة وفاة طفل غرقا لم يتجاوز سنّه الـ4 سنوات، وذلك على إثر سقوطه في برميل من الماء (سعة 60 لترا) بمنزلهم الكائن بمنطقة الحنية من عمادة المشارقة بمعتمدية سجنان، وفق ما أكده لمراسل (وات)، مصدر محلي مسؤول.
وأوضح المصدر ذاته، أن مصالح الحماية المدنية والحرس الوطني تحولت على عين المكان إبان إعلامها بالحادثة، حيث تم انتشال جثة الطفل واحالتها على ذمة الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة.
وذكر في سياق متصل، أنه وقع فتح بحث تحقيقي في ملابسات الواقعة، ملاحظا أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن الطفل كان يلعب بالمكان قبل أن يسقط في غفلة من والدته في برميل من الماء مخصص للاستعمالات اليومية في شؤون المنزل.
وأوضح المصدر ذاته، أن مصالح الحماية المدنية والحرس الوطني تحولت على عين المكان إبان إعلامها بالحادثة، حيث تم انتشال جثة الطفل واحالتها على ذمة الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة.
وذكر في سياق متصل، أنه وقع فتح بحث تحقيقي في ملابسات الواقعة، ملاحظا أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن الطفل كان يلعب بالمكان قبل أن يسقط في غفلة من والدته في برميل من الماء مخصص للاستعمالات اليومية في شؤون المنزل.
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Par:amor2 (Switzerland )
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