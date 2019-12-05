المنستير: 5 رخص جديدة لصيد التن الأحمر سنة 2020 منها رخصة لفائدة أحد بحارة الولاية (المدير العام للصيد البحري)

Jeudi 05 Decembre 2019



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- أفاد المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رضا مرابط أنّ البلاد التونسية ستحصل سنة 2020 على 5 رخص جديدة لصيد التن الأحمر من بينها رخصة لفائدة بحارة ولاية المنستير.واضاف مرابط، خلال جلسة عمل ممتازة عقدت أمس الخميس بمقر الولاية، وخصصت لقطاع الصيد البحري بالجهة، انه سيقع خلال مفاوضات مع المنظمة الدولية لصون التنيات، بحث إمكانية الترفيع في حصة تونس من صيد التن الأحمر خلال سنوات 2021 و2022 و2023.وتحصلت تونس سنة 2017 على 8 رخص جديدة لصيد التن الأحمر وسنة 2019 على 7 رخص جديدة، ويقع اسناد الرخص الجديدة لصيد التن الأحمر بعد تنظيم قرعة في الغرض بحضور ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والولايات المعنية.